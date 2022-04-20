الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

قرار وزير التربية والتعليم اليوم 2022.. تعرف على التفاصيل

طارق شوقي
طارق شوقي

يبحث الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الساعات عن قرار وزير التربية والتعليم اليوم 2022 والذي جاء عقب المؤتمر الذي عقده الأربعاء 20 أبريل 2022 حيث طمأن الوزير أولياء الأمور والطلاب بشأن جدول امتحانات نهاية العام الدراسي 2022.

واستشعر الطلاب وأولياء الأمور وجود أزمة عندما أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم في عدة محافظات جداول مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 بشكل مخالف لخطة الوزارة.

قرار وزير التربية والتعليم اليوم 2022

وقال د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال صفحته عبر "فيسبوك"، إنه قد تواصل مع مديريات التربية والتعليم في القاهرة والمحافظات للالتزام بخريطة الامتحانات كما وضعتها الوزارة، وسيتم تعديل مواعيد امتحانات القاهرة لسنوات النقل.

حالة من الارتباك طغت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية وكذلك جروبات التعليم الخاصة بالطلاب وأولياء الأمور، عقب الإعلان عن جداول مخالفة للخطة الوزارية من قِبل بعض مديريات التربية والتعليم في المحافظات، ما دفع وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي للتدخل لتهدئة وطمأنة الطلاب بأن الامتحانات لم يطرق عليها أي تغيير.

وزير التعليم يكشف تفاصيل مؤتمر الثانوية العامة

في إطار متابعة جميع الطلاب وذويهم قرار وزير التعليم اليوم 2022، عقد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء، وذلك ليعلن فيه عن آلية عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك يحسم الدكتور طارق شوقي أم الامتحانات للثانوية العامة إذا كانت ورقية بنظام "بابل شيت" أم إلكترونية.

كما يعلن وزير التعليم نوع الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة، والإعلان عن إذا كانت الأسئلة مقالية أو اختيار من متعدد فقط، وكذلك أسلوب تصحيح الامتحانات كيف ستكون هل يدويًا أم إلكترونيًا.

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المواعيد المخالفة للخطّة الوزارية

كانت مديريات التعليم في المحافظات قد أعلنت انطلاق الامتحانات لطلاب النقل بالمرحلة الابتدائية 26 أبريل الجاري، وانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 14 مايو 2022، مخالفًا للخطّة الوزارية وقرار وزير التربية والتعليم.

وبناءً على ذلك التغيير الذي أقرته مديريات التعليم فقد أصبحت امتحانات الدبلومات الفنية يوم 28 مايو المقبل من العام الجاري.

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وسبق وأعلنت وزارة التعليم مواعيد الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2022 لجميع المدارس باختلاف أنواعها من الخاصة والحكومية وتبدأ الدراسة في 19 فبراير 2022 وتنتهي 9 يونيو 2022.

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