الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلي والرجاء

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرص وسائل الإعلام المصرية على تدعيم القيم الرياضية الإيجابية بين الشعوب العربية، وأن تكون مدخلاً لتنمية العلاقات الإنسانية.

وقدم المجلس التحية للجماهير المغربية الشقيقة التي تستقبل النادي الأهلي في مباراته مع الرجاء مساء الجمعة القادمة، لتكون مهرجاناً كروياً رائعاً لفريقين إفريقيين عريقين، يحملان شرف التمثيل المشرف للقارة الإفريقية.

وقال المجلس في بيانه إن المنافسات الرياضية هي أقصر الطرق للتقريب بين الشعوب والارتقاء بأواصر الصداقة التي تربط بينها في ظل الروح الرياضية الرائعة التي تربط بين الجماهير المصرية والمغربية، والمشهود لها على مدى سنوات طويلة تجسيداً للعلاقات الطيبة بين الدولتين والشعبين.

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