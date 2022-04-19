الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نشأت الديهي: «الاختيار وهجمة مرتدة والعائدون» ردوا على محترفي تزوير التاريخ

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدراما المقدمة فى شهر رمضان العام الحالي والسنوات السابقة  يؤكد القدرة على إفراز قوة ناعمة جديدة، وإنتاج دراما يجتمع عليها كل الدول بشكل عام، مضيفًا أن دراما رمضان حققت نجاحًا مبهرًا ليس على المستوى المصري بل العربي أيضًا، إذ أن متابعة مسلسل الاختيار خير دليل.

وأضاف «الديهي» خلال كلمة له فى الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022»، أن مسلسل الاختيار بالأجزاء الثلاثة، وهجمة مرتدة والعائدون، يردوا على محترفى تزوير التاريخ من الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ويحفظ ذاكرة الأمة المصرية.

وشدد على أن السوشيال ميديا أصبحت خطرًا على المجتمع والثوابت الوطنية والدينية، كما أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتدخل وفقا للدستور والقانون لمنع ذلك قدر الإمكان، مضيفا أن هناك تعاونا وثيقا مع الرقابة على المصنفات الفنية فى هذا الصدد.

ولفت «الديهي»، إلى أن المجلس يجلس مع صناع الدراما بشكل دائم، مستهدفا من ذلك أن تكون الدراما جزءا من رفع الوعي المجتمعي، وجزءا من الجمهورية الجديدة.

txt

«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية حول أهمية الدراما في رفع الوعي لدى المواطنين

txt

مجد الدراما المصرية.. التنوع والاحتراف طريق «المتحدة» لاستعادة الريادة الرمضانية

جلسة نقاشية

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022".

وأدارت تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلا من الدكتورة نيفين مسعد رئيس لجنة الثقافة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

وتناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام فى رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورًا مهمًا فى إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد فى الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.

نشأت الديهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دراما رمضان مسلسل الاختيار القوي الناعمة التنظيمات الإرهابية

مواد متعلقة

«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية حول أهمية الدراما في رفع الوعي لدى المواطنين

مجد الدراما المصرية.. التنوع والاحتراف طريق «المتحدة» لاستعادة الريادة الرمضانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

النيران تلتهم مخزن ورق خلف السراج مول بمدينة نصر

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

وزير البترول في عهد الإخوان لـ«الدستور»: منعت الشاطر من دخول الوزارة فترة تواجدي

الاختيار 3 الحلقة 17.. تسريب جديد لمرسى والشاطر: مفيش حاجة اسمها تحالف بين الإخوان والنور

أول تعليق من وزير التعليم على شائعة إقالته من منصبه: «إثارة البلبلة قبل أي حدث»

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل