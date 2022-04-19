نشأت الديهي: «الاختيار وهجمة مرتدة والعائدون» ردوا على محترفي تزوير التاريخ

قال نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدراما المقدمة فى شهر رمضان العام الحالي والسنوات السابقة يؤكد القدرة على إفراز قوة ناعمة جديدة، وإنتاج دراما يجتمع عليها كل الدول بشكل عام، مضيفًا أن دراما رمضان حققت نجاحًا مبهرًا ليس على المستوى المصري بل العربي أيضًا، إذ أن متابعة مسلسل الاختيار خير دليل.

وأضاف «الديهي» خلال كلمة له فى الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022»، أن مسلسل الاختيار بالأجزاء الثلاثة، وهجمة مرتدة والعائدون، يردوا على محترفى تزوير التاريخ من الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ويحفظ ذاكرة الأمة المصرية.

وشدد على أن السوشيال ميديا أصبحت خطرًا على المجتمع والثوابت الوطنية والدينية، كما أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتدخل وفقا للدستور والقانون لمنع ذلك قدر الإمكان، مضيفا أن هناك تعاونا وثيقا مع الرقابة على المصنفات الفنية فى هذا الصدد.

ولفت «الديهي»، إلى أن المجلس يجلس مع صناع الدراما بشكل دائم، مستهدفا من ذلك أن تكون الدراما جزءا من رفع الوعي المجتمعي، وجزءا من الجمهورية الجديدة.

جلسة نقاشية

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022".

وأدارت تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلا من الدكتورة نيفين مسعد رئيس لجنة الثقافة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

وتناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام فى رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورًا مهمًا فى إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد فى الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.