الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة بالغردقة

جريدة الدستور

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القرى جنوب مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

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كان مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل على متنها مجموعة من العمال؛ مما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة 6 آخرين.

على الفور، تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

البحر الاحمر انقلاب سيارة الإسعاف الغردقة سيارات الإسعاف

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