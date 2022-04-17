بالأسماء.. إصابة 11 في حادث تصادم بطريق الفيوم بني سويف

أصيب 11 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق الفيوم /بني سويف الجديد، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق الفيوم /بني سويف، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11 وهم: محمد جابر إبراهيم 21 سنة، وفاطمة ضاحي محمد 54 سنة، ويتاح محمد سيد 5 سنوات، وأحمد كاشف بسطاوي 21 سنة، ومحمد ربيع إسماعيل 29 سنة ومحمد أشرف حسيني 20 سنة، ومحمد حسين أحمد 22 سنة، ومحمود أحمد مؤنس 25 سنة، وخلف يوسف عبد الحليم 45 سنة، وآخر مجهول الهوية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.