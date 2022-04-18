مصرع سائق وبتر ذراع مرافقه في حادث مروري بدمياط

شهدت منطقة شط الملح في مدينة دمياط،ظهر اليوم الاثنين حادث مأساوي حيث لقي شاب مصرعه، فيما أصيب آخر في حادث اصطدام سيارة ربع نقل مسرعة بعامود إنارة على طريق دمياط - بورسعيد، بالقرب من منطقة شط الملح نطاق دائرة قسم شرطة ثان دمياط.

وأسفر الحادث عن مصرع طارق حجاج، سائق السيارة، وإصابة مرافقه ويدعى يوسف رومية، ومقيمان بذات المنطقة، وتم نقل مرافقه إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكن اضطر الأطباء إلى بتر ذراعه .

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، كما تم نقل المصاب لتلقي العلاج بمستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بدمياط لرفع آثار الحادث، كما انتقلت طوارئ شركة الكهرباء لفصل الكهرباء عن المنطقة وإعادة زرع العامود مرة أخرى بمكانه.

وتابع الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط ، تكثيف الحملات على الأسواق وأماكن بيع اللحوم والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك حيث قام طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى،بحملة مكبرة برفقته اطباء ادارة المجازر الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش على اللحوم والدكتورة ولاء عبد الرحمن رئيس قسم المجازر والدكتور أحمد صيام مفتش بيطري بادارة المجازر بالاشتراك مع مباحث التموين التموين بدمياط .

والتى أسفرت عن ضبط ٦٩٣ كيلو جرام من المضبوطات ١٢٠ كيلو جرام من لحوم جاموس خارج المجازر الحكومية ،٥٠ كيلو جرام حواوشى ٥٠ كيلو جرام دهن حيوانى فاسد ، ٤٥٠ مخلفات ، ٨كيلو جرام دواجن متبلة ،١٥ كيلو جرام دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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