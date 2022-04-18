الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدول امتحان المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

طلاب
طلاب

جدول امتحان المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني يتصدر المؤشرات البحثية مؤخرًا ، وذلك لرغبة أولياء الأمور في مع أول أيام أداء المهام في جميع مدارس الجمهورية.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد انعقاد امتحان المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني وموعد امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

 

جدول امتحان المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

بدأت اليوم الاثنين الموافق 18 إبريل 2022 في المدارس الحكومية والقومية والخاصة انعقاد المهام الأدائية لطلاب 4 ابتدائي في جميع محافظات الجمهورية في مادة اللغة العربية والتربية الدينية وتعقد امتحانات مادتي العلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل 2022 فيما يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية و ict يوم الأربعاء الموافق 20 إبريل 2022.

ووفقا للبيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن زمن أداء المهمة وهو حصتين ويشرف عليها الموجة الأول للمادة دون الإخلال باليوم الدراسي العادي من شرح مناهج دراسية وغير ذلك.

 

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موعد امتحانات الترم الثاني لطلاب 4 ابتدائي

تنعقد امتحانات طلاب 4 ابتدائي في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2021-2022 في المدارس بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الزمنية من 8 - 12 مايو المقبل وفقا للجدول التالي:-

  • يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الاثنين الموافق 9 مايو المقبل امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو المقبل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والـict.
  • يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات.

 

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بدء امتحان المهام الأدائية بمادة اللغة العربية لطلاب الرابع الابتدائي

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب 4 ابتدائي

ينتهي جدول امتحان المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني وتبدأ الامتحانات النهائية للطلاب عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة يوم الأحد 7 مايو المقبل حيث تمثل المهام 10 % من درجات أعمال السنة وتعد نوعا أصيلا من تقييم أداء الطلاب وفقا للنظام التعليمي الجديد الذي تبنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

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