الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

استخدم الشر بذكاء.. كيف غير عادل أدهم ملامح الشرير في السينما؟

عادل أدهم
عادل أدهم

ارتبط اسم الفنان الراحل عادل أدهم، بأدوار الشر، فكان له التأثير الأكبر فيها، حيث كانت تُختَزل قبله في ملامح الوجه المخيف بشكل مبالغ فيه، والاعتماد على التحديق بالعيون، وظهور آثار طعن المطواة على الوجه والصوت الغليظ الأجش، والاعتماد على العضلات والقوة البدنية، لكنها شهدت تحولًا كبيرًا على يديه حيث قدمها بأداء يتسم بالبساطة والانسيابية دون تكلف، حتى أن تعبيرات وجهه في جميع الأدوار التي يؤديها وحركة حاجبيه، كانت كلها طبيعية، بحسب ما قال عنه النقاد والمخرجين خلال تصريحات لهم، وبحسب قوله أيضًا أنه يستخدم الشر بذكاء.

وليس هذا فحسب، بل صارت المصطلحات المميزة التي كان يستخدمها علامة مسجلة باسمه يتداولها الناس حتى الآن، فضلًا عن صوته البارد، وانفعالاته الشريرة دون افتعال ولا انفعال، مما يدل على أنه تعامل مع هذه النوعية من الأدوار بذكاء شديد، وقد كشف ذلك عندما قال "أنا في الواقع، ابن البلد، لا أمثل أدوار الشر بل استخدم الشر بذكاء، فأنا مرة شرير بجلابية وأخرى ببدلة، وثالثة برنس وهكذا". 

وفي محاولة منه للتأكيد على أنه فنان يستطيع أداء كل الشخصيات رغم تميزه الشديد وبراعته في  أدوار الشر، قدم خلال مسيرته الفنية  العديد من الأفلام التي لم يقترب فيها من الشر مطلقًا، من أبرزها: جناب السفير، عام 1966، إخراج نيازي مصطفى، بطولة فؤاد المهندس وسعاد حسني، والذي لعب فيه دور وزير الخارجية، وفيلم "الخائنة" عام 1966، ولعب فيه دور طبيب نفساني، وفيلم "أخطر رجل فى العالم" عام 1967، بطولة فؤاد المهندس وشويكار، وقدم فيه دور بوليس جنائي دولى " وفيلم" السمان والخريف" عام 1967، ولعب فيه دور فدائي، وفيلم "نساء ضائعات" وجسد فيه دور الزوج الضعيف جنسيا" عام 1975.

وقد برع  "البرنس" في إتقان أدوار الشر، كما لقبه أصدقائه وزملائه في العمل، ورغم أن أقطاب الشر القدامى محمود المليجي وفريد شوقى وتوفيق الدقن، بايعوه ملكًا لأدوار الشر، إلا أنه رفض أن يطلق عليه ملك الشر، مبررًا ذلك بأنه يرى نفسه ممثلا عليه أن يؤدى أى دور دون تقييد بلون معين، حتى أنه قال في أحد التصريحات الصحفية:" إننى أفضل لقب "البرنس"، كما يحلو لأصدقائي فى الوسط الفنى أن ينادوني به، عن أن أكون ملكًا لأدوار الشر، ثم يتم خلع اللقب عنى في أي ثورة فنية مقبلة".

ويشار إلى أنه خلال الساعات الماضية قام عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي بتداول مقاطع فيديو لأشهر إفيهات ونكات الفنان الراحل عادل أدهم كنوع من الفكاهة والترفيه على بعض الأحداث المتعلقة بالشهر الكريم والخاصة بالأعمال الفنية والبرامج الرمضانية.

الفنان الراحل عادل أدهم التحديق بالعيون المصطلحات المميزة البرنس ادوار الشر العمل محمود المليجي فريد شوقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

تغريم مرتضى منصور 50 ألف جنيه فى قضايا سب «الخطيب»

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

«سعفان» يسلم 1305 وثائق تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل