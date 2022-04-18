«عمليات التعليم» تبدأ عملها اليوم فى امتحانات المهارات المهنية للرابع الإبتدائى

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي والتي تنطلق اليوم الإثنين.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تتابع كافة الامتحانات في جميع المحافظات والعمل علي حل أي مشكلة حال تواجدها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني عن جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

تكون المهام الأدائية من يوم الإثنين ١٨ /٤ /٢٠٢٢ وحتى الأربعاء ٢٠ /٤ /٢٠٢٢ على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).



والجدول كالتالى:

يوم الإثنين الموافق 18 أبريل سوف يخوض الطلاب مادتين اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء 19 أبريل سوف يخوض الطلاب 3 مواد وهى العلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء 20 أبريل سيخوض الطلاب الرياضيات والدراسات الاجتماعية ومادة الاى سى تى.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في رسالة له عبر جروب تعليمنا الجديد لأولياء الأمور والمعلمين : أرجو من القراء متابعة كل البوستات الكاذبة التي انتشرت خلال ال ٢٤ ساعة الماضية حول تأجيل والغاء المهام الأدائية للتضليل والبلبلة.

وأضاف : وارجو أن تسألوا أصحابها عن مصداقيتهم أو تقاطعوا هذه المصادر بعد أن تبين كذب أصحابها لأنهم سوف يعاودون الكذب في كل الأمور الأخرى بينما القول الفصل على صفحات الوزارة فقط في كل شؤون التعليم.

ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على جميع الاستفسارات الخاصة بالمهام الأدائية خلال جروب تعليمنا الجديد.