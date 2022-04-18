تغريم مرتضى منصور 50 ألف جنيه فى قضايا سب «الخطيب»

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، بتغريم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 50 ألف جنيه فى 4 قضايا متهم فيها بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى.



القضايا التى صدرت فيها أحكام حملت أرقام 24788 لسنة 2021 جنح العجوز، والقضية رقم 24790 سنة 2021، والقضية رقم 12972 سنة 2021، والقضية رقم 12878 سنة 2021.



كما قضت محكمة جنح العجوزة، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، في قضية أخرى.