السعودية تحذر من خطورة أساليب إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية

أدانت رابطة العالم الإسلامي العمل المشين الذي قام به بعض المتطرفين في السويد بالإساءة لنسخة من المصحف الشريف والتحريض ضد المسلمين، محذرةً من خطورة أساليب إثارة الكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات وتسئ لقيم الحرية ومعانيها الإنسانية.

ضرورة استحضار المنهج الإسلامي الرفيع الداعي لمعالجة الأمور بالحكمة

ومن جانبه، دعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى حسبما نقلت قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم الإثنين، المسلمين في السويد وحول العالم إلى استحضار المنهج الإسلامي الرفيع الداعي لمعالجة الأمور بالحكمة لتفويت الفرصة على رهانات التطرف والتي لا تمثل في جميع الأحوال سوى كراهيتها ومجازفاتها الخاسرة، ولا تمثل قيم الشعب السويدي النبيل وما يتميز به من الاحترام للجميع وإشاعة روح الأخوة والمحبة، ولاسيما مواقفه المعلنة الرافضة للكراهية والعنصرية.

وأكد أن هذه الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيماناً مع إيمانهم، وثباتاً على قيمهم الداعية دوماً للتعايش بين الجميع بكل محبة وسلام ووئام، كما لن تزيدهم إلا التفاتاً صادقاً حول دولهم الوطنية وإسهاماً فاعلاً في تعزيز أخوتها وتآلفها.

اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين عقب حرق المصاحف

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والمتظاهرين المناوئين في مدينة أوريبرو بوسط البلاد قبيل خطة سترام كورس لحرق مصحف هناك، مما أسفر عن إصابة 12 شرطيا وإحراق أربع سيارات للشرطة.

وأظهرت لقطات فيديو وصور من مشاهد فوضوية في أوريبرو سيارات شرطة محترقة ومتظاهرين يرشقون بالحجارة وأشياء أخرى على ضباط الشرطة في ملابس مكافحة الشغب.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في جنوب السويد، كيم هيلد، إن الشرطة لن تلغي الإذن بمظاهرة لاندسكرونا لأن الحد الأدنى للقيام بذلك مرتفع للغاية في السويد، التي تقدر حرية التعبير.