بالتزامن مع عيد الفصح.. هل يمكنك إعادة تدوير بيض الشيكولاتة؟

جاء عيد الفصح أخيرا، وبينما يستمتع الكبار بعطلة نهاية أسبوع طويلة في العمل، من المؤكد أن الأطفال سيكونون متحمسين لشيء واحد فقط، وهو تناول كل بيض الشوكولاتة.

ولكن بمجرد أن يتم التهام كل الحلوى، عادة ما يكون هناك كومة من القمامة متبقية، ينتهي الكثير منها في سلة المهملات.

ومع ذلك هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لمساعدة البيئة في عيد الفصح هذا.

شارك موقع BusinessWaste أهم النصائح حول كيفية الحفاظ على البيئة في عيد الفصح، مع الاستمتاع ببيض الشوكولاتة هذا.

قال مارك هول الشريك المؤسس للموقع: "يخلق بيض عيد الفصح كمية مخيفة من التعبئة تنتهي في مكب النفايات في كل عيد الفصح، مع عدم قيام تجار التجزئة بما يكفي لتقليل النفايات وجعلها أكثر قابلية لإعادة التدوير.

ما الذي يمكن إعادة تدويره في عبوات بيض الشيكولاتة في عيد الفصح

صندوق من الورق المقوى

أعد تدوير صناديق بيض عيد الفصح، إنها مصنوعة من الورق المقوى، لذا فقط قم بتسويتها قبل وضعها في سلة إعادة التدوير لتوفير مساحة أكبر للمواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير.

رقائق

يتم تغليف العديد من بيض عيد الفصح بالشوكولاتة في رقائق يمكن إعادة تدويرها، فقط فكر في كل بيض كادبوري الشهير، يتم إنتاج أكثر من 500 مليون كل عام، وهذا عدد كبير من الرقائق التي يمكن إعادة تدويرها.

قوالب بلاستيك

يمكن إعادة تدوير القوالب البلاستيكية التي تحمي البيض لأنها مصنوعة من مادة PET، وهو نفس البلاستيك المستخدم في صناعة الزجاجات البلاستيكية، فقط تأكد من نظافتها، لأن ذلك سيسهل إعادة تدويرها.

يستمتع المسيحيون بعيد الفصح بطرق متعددة منها تناول الأسماك في يوم الجمعة العظيمة والكعكة الساخنة المصنوعة في المنزل، والعديد من الزينة والتقاليد العرفية حول العالم.