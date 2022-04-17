الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمير تشارلز يستغل رسالة عيد الفصح للإشادة بمساعدى اللاجئين

أرشيفية
أرشيفية

أشار الأمير تشارلز، أمير ويلز، في رسالته بمناسبة عيد الفصح إلى ملايين النازحين الذين "جرحهم الماضي، ويخشون المستقبل".

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، ألقى الأمير تشارلز الضوء على محنة هؤلاء النازحين فيما يواصل آلاف الأوكرانيين البحث عن ملاذ للاحتماء من القتال في بلادهم، ليتتبعوا خطى ملايين اللاجئين الذين فروا بالفعل من الغزو الروسي.

وقال إنه من خلال التقائه بـ"ضحايا الصراعات الأبرياء" على مر السنين، وجد أنه من "المؤثر للغاية" رؤية أعداد الأشخاص المستعدين لدعوة المحتاجين إلى منازلهم.

كما قال الأمير تشارلز في رسالته: "اليوم، يجد ملايين الأشخاص أنفسهم نازحين، مرهقين من رحلتهم من مناطق مضطربة، مجروحين من الماضي، خائفين من المستقبل - وفي حاجة إلى الترحيب والراحة والعطف".

وأبدى أكثر من 200 ألف شخص اهتمامهم بفتح منازلهم للاجئين الأوكرانيين بموجب خطة "منازل لأوكرانيا" برعاية الحكومة البريطانية.

واختتم الأمير رسالته بالقول: "في عيد الفصح هذا، مثلما هو الحال دائمًا، نتذكر مثال ربنا الخالد للخير في مواجهة المعاناة، والشجاعة في مواجهة الخوف، والإيمان في مواجهة اليأس. انتصر نوره في ذلك الوقت المظلم".

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