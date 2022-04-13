الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ماهو موعد عيد الفصح 2022.. وأبرز الاحتفالات

عيد الفصح ٢٠٢٢
عيد الفصح ٢٠٢٢

مع اقتراب عيد الفصح 2022 هناك الكثير لنتعلمه عن العيد الذي يحتفل به المسيحيون في جميع أنحاء العالم، ففي حين أن الدول والكنائس لديها طرق فريدة لإحياء ذكرى المهرجان.

وبالنسبة للكثيرين تمتد الاحتفالات إلى ما بعد عيد الفصح وتمتد إلى يوم الخمسين، إنه وقت الأسرة والذكرى وتقديم الهدايا وكذلك الولائم، سيتمكن المسيحيون الذين تنازلوا عن الأشياء من أجل الصوم الكبير، قبل 40 يومًا من عيد الفصح 2022، من الانغماس مرة أخرى في ليلة خميس العهد الذي يصادف يوم 14 أبريل من هذا العام.

ما هو موعد عيد الفصح 2022؟

وفقا لموقع “ذا ناشونال” يصادف عيد الفصح في عام 2022 في 17 أبريل، كعيد متحرك يتغير تاريخ عيد الفصح كل عام، ولكنه يقع دائمًا في يوم الأحد بين 22 مارس و 25 أبريل.

ما هو عيد الفصح؟

يصادف عيد الفصح اليوم الذي يعتقد فيه المسيحيون أن يسوع المسيح قام من بين الأموات.

يقول الكتاب المقدس أنه بعد صلب المسيح، تم إنزال جسده عن الصليب ووضعه في كهف، تم وضع حجر على المدخل حتى لا يتمكن أحد من سرقة الجثة مع وجود حراس رومانيين في الخارج.

في اليوم الثالث بعد الصلب، حسب الأناجيل قام يسوع وظهر لمريم المجدلية إحدى تلاميذه.

هل عيد الفصح عطلة عامة؟

في البلدان المسيحية يُحتفل بعيد الفصح كعطلة عامة حيث تُغلق المدارس وأماكن العمل يومي الجمعة والاثنين، مما يخلق عطلة نهاية أسبوع طويلة.

في بعض البلدان مثل الدنمارك والنرويج وأيسلندا  يعتبر خميس العهد أيضًا عطلة عامة، بينما في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة ، لا يعتبر عيد الفصح يوم عطلة.

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بيض الشيكولاتة وعيد الفصح

ارتبط البيض بعيد الفصح كرمز للخصوبة والبعث في المسيحية، قبل سنوات كان الناس يرسمون أو يصبغون بيض الدجاج لتقديمه لبعضهم البعض كهدايا، وكان اللون الأحمر هو اللون المفضل ليرمز إلى دم المسيح.

في هذه الأيام في المسيحية الغربية  يعطي الناس بعضهم البعض بيض شوكولاتة فارغ تقليديًا من الداخل لتمثيل قبر يسوع الفارغ.

الأرانب هي رمز الربيع وأصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعيد الفصح.

لا يظهر أرنب عيد الفصح في الكتاب المقدس ولكنه مشتق من قصة أرنب عيد الفصح في الفولكلور الألماني والذي كان في الأصل اللوثرية.

في حكاية شبيهة بسانتا كلوز سيحكم عيد الفصح هير على ما إذا كان الأطفال طيبين أم شقيين في ذلك العام مع مكافأة الأطفال الطيبين بالبيض الملون والحلويات والألعاب.

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