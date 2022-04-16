حالة الطقس غدا الأحد.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس غدا الأحد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تصل خلالها درجات الحرارة العظمى على القاهرة 39 درجة تزامنا مع تعرض البلاد إلى رياح الخماسين وموجة حرارة لمدة 3 أيام تصل ذروتها يوم الاثنين.

حالة الطقس غدا الأحد

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستتعرض لرياح الخماسين بداية من غدًا الأحد، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع وتصل ذروتها بعد غدًا الاثنين على جميع البلاد مسجلة 40 درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، ومنتصف العشرينات على سواحل البحر المتوسط.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس يوم الأحد الاثنين سيكون حار ليلا وحارًا جدًا، حيث تبلغ درجات الحرارة لمنتصف الأربعين على بعض المناطق مثل جنوب الصعيد.

نشاط الرياح غدًا الأحد

وأوضح أن حالة طقس الأحد ستشهد نشاط للرياح مصاحبة لهبات قوية في بعض الأحيان قادمة من الصحراء الغربية من الوادي الجديد حتى سواحل مطروح تثير الرمال والأتربة هناك بمحيط المناطق، ما يؤثر على أجواء بعض مناطق الدلتا والإسكندرية والقاهرة، بوجود الأتربة والشوائب في طبقات الجو.

موعد انخفا ض درجات الحرارة

وكشف "شاهين" أن موعد انخفاظ درجات الحرارة سيبدأ بشكل تدريجي على ما بين يومي الإثنين والثلاثاء على شمال البلاد، وتعود الأجواء الباردة مجددًا لتشهد عودة الطقس يوم الثلاثاء المقبل لطبيعته في أجواء مشابهة للأيام الحالية.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أبريل

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أبريل

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة