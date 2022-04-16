السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس 15 رمضان| درجات الحرارة اليوم السبت 16 أبريل 2022

الطقس
الطقس

مع تقلبات درجات الحرارة وحالة الطقس المتغيرة يوما بعد يوم يبحث المصريون يوميا عن درجات الحرارة وتفاصيل حالة الطقس على مدار اليوم وحركة الرياح والمد والجزر وفقا لما يصدر يوميا من هيئة الأرصاد الجوية.

 

ويقدم الدستور لقرائه درجات الحرارة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجريا 15 رمضان 1443 لمعرفة درجات الحرارة في مصر وكل محافظة من محافظات الجمهورية.

 

درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجريا 15 رمضان 1443 طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد.

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وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى مترين والرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

 

15 رمضان 1443.. درجات الحرارة اليوم السبت 16 أبريل 2022 فى جميع المحافظات والمدن المصرية

 

بيان درجات الحرارة اليوم السبت

 

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3017
الإسكندرية2814
وادي النطرون3016
طنطا2915
شبين الكوم2915
دمنهور2916
بالطيم2815
مرسي مطروح2415
السلوم2815
سيوة3614
بورسعيد2514
دمياط2415
الزقازيق3014
المنصورة2915
الإسماعيلية3015
السويس3015
العريش2415
رفح2315
رأس سدر2913
نخل2806
نوبيع2916
طابا2816
سانت كاترين2911
الطور3018
شرم الشيخ3221
الغردقة3420
مرسي علم3518
الفيوم3115
بني سويف3115
المنيا3411
اسيوط3512
سوهاج3614
قنا3618
الأقصر3718
أسوان3819
إدفو3818
أبو سمبل3717
الوادي الجديد3818
شلاتين3218
ابو رماد3117
حلايب3017
راس حدربة3017
درجات الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة اليوم السبت 15 رمضان الأرصاد الجوية

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