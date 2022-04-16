حالة الطقس 15 رمضان| درجات الحرارة اليوم السبت 16 أبريل 2022
مع تقلبات درجات الحرارة وحالة الطقس المتغيرة يوما بعد يوم يبحث المصريون يوميا عن درجات الحرارة وتفاصيل حالة الطقس على مدار اليوم وحركة الرياح والمد والجزر وفقا لما يصدر يوميا من هيئة الأرصاد الجوية.
ويقدم الدستور لقرائه درجات الحرارة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجريا 15 رمضان 1443 لمعرفة درجات الحرارة في مصر وكل محافظة من محافظات الجمهورية.
درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجريا 15 رمضان 1443 طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد.
وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى مترين والرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.
15 رمضان 1443.. درجات الحرارة اليوم السبت 16 أبريل 2022 فى جميع المحافظات والمدن المصرية
بيان درجات الحرارة اليوم السبت
|المدينة
|العظمي
|الصغري
|القاهرة
|30
|17
|الإسكندرية
|28
|14
|وادي النطرون
|30
|16
|طنطا
|29
|15
|شبين الكوم
|29
|15
|دمنهور
|29
|16
|بالطيم
|28
|15
|مرسي مطروح
|24
|15
|السلوم
|28
|15
|سيوة
|36
|14
|بورسعيد
|25
|14
|دمياط
|24
|15
|الزقازيق
|30
|14
|المنصورة
|29
|15
|الإسماعيلية
|30
|15
|السويس
|30
|15
|العريش
|24
|15
|رفح
|23
|15
|رأس سدر
|29
|13
|نخل
|28
|06
|نوبيع
|29
|16
|طابا
|28
|16
|سانت كاترين
|29
|11
|الطور
|30
|18
|شرم الشيخ
|32
|21
|الغردقة
|34
|20
|مرسي علم
|35
|18
|الفيوم
|31
|15
|بني سويف
|31
|15
|المنيا
|34
|11
|اسيوط
|35
|12
|سوهاج
|36
|14
|قنا
|36
|18
|الأقصر
|37
|18
|أسوان
|38
|19
|إدفو
|38
|18
|أبو سمبل
|37
|17
|الوادي الجديد
|38
|18
|شلاتين
|32
|18
|ابو رماد
|31
|17
|حلايب
|30
|17
|راس حدربة
|30
|17