في موسمه.. كيف تستفيد البشرة والشعر من التمر في رمضان؟

يعتبر التمر أو البلح من الأطعمة التي تشتهر بها موائد الإفطار خلال شهر رمضان، فإن التمر مليء بجميع أنواع الفيتامينات والمعادن المفيدة بشكل خاص للجسم بشكل كامل، و لبشرتك وشعرك. فيما يلي فوائد الجمال التي يمكنك الحصول عليها من استهلاكها، وفقًا لما ذكره موقع "healthdigezt" الطبي.

بشرة مشدودة وأكثر شبابًا:

تعتبر التمر من أفضل مصادر الغذاء لفيتامين سي الموجودة، فليس سراً أن فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجلد الصحية من التلف بسبب الجذور الحرة الزائدة في جسمك، وهذا هو السبب في أن تناول التمر يمكن أن يساعد في منحك بشرة صحية ومتوهجة.

بصرف النظر عن كونه مضادًا للأكسدة، يساعد فيتامين ج أيضًا في تخليق الكولاجين، وهو نوع من البروتين يوجد بشكل شائع في منتجات مكافحة الشيخوخة، والتي تعد من المنتجات الباهظة الثمن.

بشرة خالية من الندوب:

توجد كميات جيدة من فيتامينات ب الموجودة في كل حصة من التمر، بصرف النظر عن إنتاج الطاقة والأعصاب السليمة، فإن فيتامينات ب مهمة أيضًا في التئام الجروح وإزالة الندبات، نظرًا لأن التمر غني بفيتامينات ب ، فإن تناولها يشبه تمامًا وضع محلول باهظ الثمن لإزالة الندبات على تلك البقع.

يقول الخبراء، إن فيتامينات «ب» تعزز تخليق البروتين، وبالتالي ويعزز التئام الجروح السريع وتشكيل خلايا الجلد الجديدة، ويقال إن الاستهلاك المنتظم للتمور يمكن أن يساعد في درء علامات التمدد، مرة أخرى بفضل فيتامينات «ب» التي تحتوي عليها.

التقليل من مشاكل الجلد الأخرى:

تقليديًا، يتم استهلاك التمر للوقاية من الإمساك، لأنه يمكن أن يسبب ضيقًا في الجهاز الهضمي. والأهم من ذلك أن الإمساك يمكن أن يمنعك من الظهور بمظهر أفضل.

نظرًا لأن الإمساك يمنع الشوائب والمواد السامة من التخلص من الجسم ، فإن بشرتك ستحاول التخلص من بعض السموم الموجودة داخل المسام، وعادة ما يؤدي هذا إلى ظهور البثور وحب الشباب والعديد من المشاكل الأخرى التي تصيب الجلد.

كما إن تناول التمر ليس هو الطريقة الوحيدة للاستفادة من الكميات الجيدة من فيتامينات «ب» التي يحتويها، حيث يمكنك في الواقع هرس التمر وتطبيقه على فروة رأسك للحصول على شعر كثيف.