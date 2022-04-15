«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غداً.. مائل للحرارة نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى مترين والرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 17

الإسكندرية 28 14

وادي النطرون 30 16

طنطا 29 15

شبين الكوم 29 15

دمنهور 29 16

بلطيم 28 15

مطروح 24 15

السلوم 28 15

سيوة 36 14

بورسعيد 25 14

دمياط 24 15

الزقازيق 30 14

المنصورة 29 15

الإسماعيلية 30 15

السويس 30 15

العريش 24 15

رفح 23 15

رأس سدر 29 13

نخل 28 06

نويبع 29 16

طابا 28 16

كاترين 29 11

الطور 30 18

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 34 20

مرسى علم 35 18

الفيوم 31 15

بنى سويف 31 15

المنيا 34 11

أسيوط 35 12

سوهاج 36 14

قنا 36 18

الأقصر 37 18

أسوان 38 19

إدفو 38 18

أبوسمبل 37 17

الوادي الجديد 38 18

الشلاتين 32 18

أبو رماد 31 17

حلايب 30 17