الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 21 عاطلا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 21 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على الأسلحة النارية واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة في القليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها وأسفرت الحملة عن ضبط 22 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 455 جراما من مخدر الهيروين، و210 جرامات من مخدر الحشيش، 40 جراما من مخدر البودر، و130 جراما من مخدر الشادو، و110 جرامات من مخدر الاستروكس، و145 جراما من مخدر البانجو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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وائل لطفي

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