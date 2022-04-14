الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 13|«عصام الحداد».. 7 معلومات عن مستشار الرئيس المعزول مرسي

الاختيار
الاختيار

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.
وظهرت خلال الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3، شخصية مستشار الرئيس المعزول عصام الحداد مستشار المعزول محمد مرسي، ويرصد «الدستور» في السطور التالية أهم المعلومات عنه..

  1. رجل أعمال وقيادي بارز في جماعة الإخوان الإرهابية وعضوًا في مكتب الإرشاد
  2. أحد مستشاري المعزول محمد مرسي للشئون الخارجية منذ 27 أغسطس 2012.
  3. ألقى القبض عليه بعد ثورة 20 يونيه 2013.
  4. شقيق مدحت الحداد المحكوم عليه بثلاث سنوات وكانت له علاقاته قوية بقيادات الإخوان خارج مصر
     
  5. أدار الحملة الانتخابية لمحمد مرسي، وكان مديرًا للحملة الانتخابية لخيرت الشاطر قبل استبعاده في الانتخابات الرئاسية 2012.
  6. رشحه المعزول مرسي لتولي منصب رئيس الديوان الجمهوري.
  7. أكثر المقربين لخيرت للشاطر وشريكا له في كل لقاءاته مع السفراء والمسؤولين والمندوبين الأجانب داخل مصر وخارجها.

 

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

الاختيار 3 الحلقة ١٣ الاختيار ٣ الحلقة ١٣ مسلسل الاختيار الحلقه 13 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 مسلسل الاختيار ٣ الحلقة ١٣ مسلسل الاختيار ٣ الحلقة 13

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

بيان من هيئة سلامة الغذاء بشأن نتائج تحليل شيكولاتة «كيندر»

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

بعد عودته للعناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

«الاختيار 3».. وزير الأوقاف: أسامة ياسين نفذ أخطر الجرائم فى حق الوطن بتوجيهات الشاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا