الاختيار 3 الحلقة 13|«عصام الحداد».. 7 معلومات عن مستشار الرئيس المعزول مرسي

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وظهرت خلال الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3، شخصية مستشار الرئيس المعزول عصام الحداد مستشار المعزول محمد مرسي، ويرصد «الدستور» في السطور التالية أهم المعلومات عنه..

رجل أعمال وقيادي بارز في جماعة الإخوان الإرهابية وعضوًا في مكتب الإرشاد أحد مستشاري المعزول محمد مرسي للشئون الخارجية منذ 27 أغسطس 2012. ألقى القبض عليه بعد ثورة 20 يونيه 2013. شقيق مدحت الحداد المحكوم عليه بثلاث سنوات وكانت له علاقاته قوية بقيادات الإخوان خارج مصر

أدار الحملة الانتخابية لمحمد مرسي، وكان مديرًا للحملة الانتخابية لخيرت الشاطر قبل استبعاده في الانتخابات الرئاسية 2012. رشحه المعزول مرسي لتولي منصب رئيس الديوان الجمهوري. أكثر المقربين لخيرت للشاطر وشريكا له في كل لقاءاته مع السفراء والمسؤولين والمندوبين الأجانب داخل مصر وخارجها.

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.