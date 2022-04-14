الاختيار 3 الحلقة 13 | عهد «الإخوان».. عام من الهزائم الاقتصادية

الاختيار ٣

عام كامل تكبدت مصر فيه خسائر اقتصادية فادحة حين تقلد الإخوان حكم مصر بعد ثورة يناير وتحديدًا في العام ٢٠١٣، ما بين زيادة معدلات التضخم وغلق الكثير من الشركات العالمية والدولية مقارها في مصر بسبب السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي وضعتها الجماعة في ذلك العام.

وأظهر الحلقة الثانية عشر من مسلسل الاختيار ٣ للنجوم أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، تلك الهزائم الاقتصادية وتحديدًا غلق مقار الشركات الدولية والعالمية والذي أثر بالسلب على الاقتصاد المصري لسنوات عديدة عقب رحيل الجماعة عن سدة الحكم.

كان من بين الأخطاء الاقتصادية التي دفعت شركات عالمية للانسحاب من مصر رفض الجماعة التام للتعامل مع صندوق النقد الدولي والهجوم عليه الدائم، إلى جانب مشروع الصكوك الإسلامية الذي حاول مجلس شورى الإخوان تمريره ما أعطى صورة سلبية عن الاقتصاد المصري.

ولم يكن نتيجة سياسات الجماعة غلق مقار شركات عالمية في مصر فقط، ولكن أدت السياسات إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر، فقد خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر إلى "c"، وهو التخفيض الرابع على التوالي خلال المرحلة الانتقالية، وأدخل مصر إلى منطقة خطرة اقتصاديًا.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلًا: «مش عاجبني اللي السيسي بيعمله.. لازم نكسر شوكته.. ولازم الرسالة توصله».

وانتهت الحلقة بتسريب جديد لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن خطورة ثورة الجياع على مشروع إسرائيل قائلًا: "لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحهم وعلى مشروع إسرائيل النهاردة لما الشعب قال عايز يروح الحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقولنا لأ».

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.