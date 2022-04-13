موعد عيد القيامة 2022| احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد

موعد عيد القيامة 2022.. تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الاحد الموافق ٢٤ من ابريل الجاري.

ويراس البابا قداس عيد القيامة مساء يوم السبت الموافق ٢٣ إبريل.

موعد عيد القيامة 2022

ويعتبر عيد القيامة المجيد هو صلب المعتقد المسيحي بناء على تصريح صحفي من الأب سمعان بطرس، أستاذ علم اللاهوت الرعوي بمركز تأهيل وإعداد الخدام، والذي قال ان المسيحية تقوم على أن الله نظر الي خطية ادم وحواء التي كانت موجهة اليه شخصيا لأنها كسر لاوامره بعدم الاكل من شجرة معرفة الخير والشر.

عيد القيامة 2022

بطرس قال ايضا ان الحكم الذي صدر على الإنسان حينها هو الموت ومات الإنسان ٣ انواع من الموت الابدي حيث انه فقد خلوده الذي كان قد خلق عليه إضافة إلى الموت الادبي بفصله عن الله بعدما كان حيا في حضرته في جنة عدن واخيرا الموت الجسدي الذي طاله بعد اكتر من ٩٠٠ عاما.

وأشار الي ان الله لم يرضى ان يظل الإنسان تحت حكم الموت فا أثر ان يتجسد من بطن السيدة العذراء مريم ليكون إنسانا لان الذي أخطأ هو الإنسان وهو في نفس الوقت الله لان الخطية صدرت بحقه هو الغير محدود والقدوس والذي لا يوجد في قداسته ولا طهارته.

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وليموت ليرفع الموت عن الإنسان وفعليا رفع الموت الابدي لان الإنسان سيحيا مع الله إلى الأبد ان ارضاه ورفع الموت الأدبي لأننا الان في معيه الله بالصلاة الدائمة والوجود في حضرته في الكنيسة، إلا أن الموت الجسدي ظل باقيا حتى يظل الإنسان متذكرا ان اثامه هي من تسببت في ذلك.

وأوضح أن المسيح كان لابد ان يقوم من بين الأموات ثانيه حتى يعلن انتصار على الموت حتى يكون الوحيد الذي قام بذلك