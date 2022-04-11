الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الآن موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

صرف المرتبات
صرف المرتبات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2022.. تصدرت الكلمات البحثية عبر محرك البحث الشهير جوجل، جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2022، بالتزامن مع قرارات زيادة المعاشات وقرب عيد الفطر المبارك، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، نحو 10.7 مليون مواطن.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

وفي هذا السياق، يختلف موعد صرف المعاشات هذا الشهر عن الشهور الأخرى، بسبب تقديم مواعيد صرف معاشات شهر مايو ليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، ويرجع ذلك لوجود العديد من المناسبات الدينية والقومية، مثل: (عيد القيامة، وشم النسيم، وذكري تحرير سيناء، وعيد الفطر)، ويتم صرف معاشات شهر يونيو 2022 يوم 25 مايو 2022، بسبب الأوضاع الإجتماعية لأصحاب المعاشات.

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شرائح صرف معاشات شهر مايو 2022

ويتم تقسيم صرف معاشاتهم على 3 شرائح، وفقاً لجدول زمني لموعد صرف معاشات شهر مايو 2022، على النحو التالي:

•الفئات الأولى: أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه مصري: يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 مايو 2022.
• الفئات الثانية: أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه مصري:  يومي الأربعاء والخميس الموافقين 4و 5 مايو 2022.
• الفئات الثالثة: أصحاب المعاشات الاكتر من 2000 جنيه مصري: يومي السبت والأحد الموافقين 6 و9 مايو 2022.
• الفئات الرابعة: خصصت الوزارة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 مايو 2022، لصرف معاشات المخالفين عن مواعيد الصرف السابقة.

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  زيادة المعاشات 2022

وعلى صعيد آخر، كشفت التأمينات الاجتماعية، إضافة زيادة بالمعاشات، في1 أبريل 2022، كل هذا بجانب تبكير صرف زيادة المعاشات حيث جاءت في بداية أبريل 1443، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 11.4 مليار جنيه، عن ثلاثة أشهر وهما: ( شهر أبريل وشهر مايو وشهر يونيو).

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