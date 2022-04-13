الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجلس الأوروبى: نساعد فى التحقيق بارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال المجلس الأوروبي الذي يمثل 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان، إن مسئولي التكتل سيقدمون المساعدة لأوكرانيا في التحقيق في ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي، ومحاسبة المسئولين عنها.
 

وقال البيان الصادر اليوم الأربعاء إن مسئولي الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، سيوفرون التدريب والمشورة الاستراتيجية للمحققين لمحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم "وفقًا للقانون الدولي".
 

كما ستقدم البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا أيضًا المساعدة للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها، وأيضًا لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى المشاركة في التحقيق.
 

ويوجد مسئولون من البعثة بالفعل في أوكرانيا، حيث يقومون بتدريب الأوكرانيين لمساعدة البلاد في تحسين قوات الأمن المدنية وتحسين المعايير الديمقراطية.
 

يشار إلى أن أوكرانيا وعدة دول غربية اتهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب خلال غزوها للبلاد، ولكن موسكو نفت ذلك.

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي ارتكاب جرائم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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