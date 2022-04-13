الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع سهم أمريكان أيرلاينز بأكثر من 8%

أمريكان أيرلاينز
أمريكان أيرلاينز

ارتفع سعر سهم شركة الطيران الأمريكية أمريكان أيرلاينز بأكثر من 8% خلال تعاملات الأربعاء، على خلفية رفع  توقعاتها لنتائج الربع الأول من العام الحالي في ظل تعافي صناعة الطيران من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وارتفع سعر السهم خلال تعاملات اليوم بمقدار 1.44 دولار أي بنسبة 8.41% إلى 18.57 دولار، في حين كان نطاق سعر السهم خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية يتراوح بين 12.44 و26.04 دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الشركة إنها تتوقع أن تكون إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي أقل بنسبة 16% تقريبًا عن الفترة نفسها من 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا التي ألحقت بصناعة الطيران العالمية خسائر كارثية. 

كانت التقديرات السابقة للشركة تشير إلى أن إيرادات الربع الأول ستكون أقل من إيرادات الفترة نفسها من 2019 بنسبة 17%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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