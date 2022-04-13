«السيسي» يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لمصابي وأسر ضحايا «أتوبيس أسوان»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان.

وأضاف الرئيس، في بيان، أنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم.

واستطرد مؤكدا على أنه وجه “بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين”.

وتقدم الرئيس، في ختام بيانه، بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.