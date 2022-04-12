الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الحكومة التونسية تستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسى

رئيسة الوزراء التونسية
رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان

استقبلت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جيل كيبال، الأكاديمي الفرنسي المختص في العلوم السياسية وشئون العالم العربي والإسلامي ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط بمعهد الدراسات السياسية بباريس.
وتناول اللقاء، الذي تم بحضور سفير فرنسا بتونس أندري باران، تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الشباب من التطرف.
وأكدت رئيسة الوزراء التونسية دور الدولة في الحد من التفاوت الاجتماعي عبر تكريس الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت وتطوير المنظومة التعليمية والجامعية، إلى جانب أهمية إعداد الشباب وتكوينه لتسهيل إندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من أخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جيل كيبال، إنه تم تكليفه منذ شهر يناير بمهمة إعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط، وكذلك منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا على المجتمع الفرنسي.
وأشار "كيبال"، إلى أهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط، خصوصًا تونس وفرنسا وإيطاليا؛ لمعرفة أسباب ظاهرة التطرف العنيف في المجتمعات وسبل معالجتها.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، تمسّكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتصدي لكل محاولات ضربها من الداخل أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسي.
وشدد الرئيس التونسي- خلال لقائه، مع عدد من البرلمانيين الأوروبيين- على حرصه الراسخ على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، فضلًا عن بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية توفّر كل الضمانات للشعب التونسي حتى يُعبّر عن آرائه وتطلعاته بكلّ حرية.
واستعرض الرئيس التونسي الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ يوم 25 يوليو 2021، مؤكدًا حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها.

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