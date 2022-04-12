الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: القتال فى شرق أوكرانيا سيشتد خلال أسبوعين أو ثلاثة

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية عبر تويتر اليوم الثلاثاء إن القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة مع مواصلة روسيا تحويل تركيز جهودها إلى هناك.


وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوجانسك مع حدوث مزيد من القتال حول خيرسون وميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك.


وقال التقرير أيضا إن القوات الروسية تواصل الانسحاب من روسيا البيضاء من أجل إعادة الانتشار لدعم العمليات في شرق أوكرانيا.


يأتي هذا فيما أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" أنها أطلقت عملية تستهدف أصول الأشخاص والشركات من روسيا، الخاضعين للعقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وأطلقت الوكالة ومقرها في لاهاي، هذه العملية المسماة "أوسكار"  بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالتي "يورودجاست" و"فرونتكس".

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