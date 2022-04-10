دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان 2022 وفضل وثواب ذكره

ننشر دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان 2022 وفضله كما ورد في السنة النبوية مع حلول ليلة التاسع من شهر رمضان 1443 حيث يحرص الكثير من الصائمين في شهر رمضان على الدعاء والتزود بالطاعات.

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2022

وورد في السنة النبوية في دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَاهْدِنِي فِيهِ بِبَرَاهِينِكَ الْقَاطِعَةِ [السَّاطِعَةِ]، وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ”.

ثواب دعاء اليوم التاسع من رمضان

وقيل في فضل وثواب دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان أن مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ ثَوَابَ بَنِي إِسرائيل.

ويمكن الدعاء بما يفتح الله على كل شخص ومناجاة العبد ربه امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

مستحبات أعمال شهر رمضان الكريم 2022

قراءة الأدعية اليومية باستمرار.

الحفاظ على تلاوة القرآن الكريم وتحديد ورد يومي لقراءته وتدبره.

من المستحب الاغتسال في الليالي الفردية من شهر رمضان المبارك.

إطعام وإفطار الصائمين وزيادة التصدق.

المواظبة على التسبيح والذكر والاستغفار.

الابتعاد عن جميع الأحاديث وأقاويل الفحش.

صلة الرحم والبر بالوالدين.

الإنتظام والإلتزام في قراءة الأدعية الخاصة بالأسحار.

قيام الليل قدر المستطاع.

صلاة ركعتين لله كل ليلة من ليالي رمضان.

أدعية شهر رمضان الكريم