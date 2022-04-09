دعاء اليوم التاسع من رمضان 2022 وأوقات الاستجابة

مع بداية يوم 9 رمضان 2022 يبحث المسلمون من جميع أنحاء العالم عن دعاء اليوم التاسع من رمضان 2022 حيث تنتهي أول 10 أيام من الشهر الكريم وهي أيام الرحمة وتليها 10 أيام المغفرة ثم 10 أيام العتق من النار.

9 رمضان.. دعاء اليوم التاسع من رمضان 2022

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2022 .. يكمن فضل العشر الأوائل من رمضان في إنه يبدأ الشيطان في التسلسل، ويغلق باب جهنم وتفتح أبواب الجنة، ومن هنا يجب على الفرد أن يقوم بالكثير من الطاعات، حتى ينال الثواب المضاعف بفضل هذه الأيام، فليس أفضل من هذه الأيام المبارك فيه، وقد ذكر الرسول صل الله عليه وسلم أحاديث عن ذلك.

وهناك أوقات لقراءة دعاء اليوم التاسع من رمضان 2022 وهي اوقات استجابة الدعاء التي يستجاب فيها الدعاء وهي: عند الفطر حيث أن للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة وفي جوف الليل وفي دبر الصلوات المكتوبات وعند الأذان.

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2022 .. 9 رمضان

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك. اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا .

دعاء انقضاء العشر الأوائل من رمضان

قد سميت العشر الأوائل من رمضان بأيام الرحمة، حيث أن الله عز وجل أمرنا بالصيام ولكن من له عذر فلا يحاسب على عدم صيامه، حيث إن ديننا الإسلامي دين يسر وليس عسر، ويمكن عدم الصيام لمن هم يعانون من مرض أو كبار السن أو الذين هم على سفر، كما نتمنى أن يغفر الله لنا في هذه الأيام ويرحمنا، كما أوصيكم بترديد دعاء العشر الأوائل من رمضان دائماً.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيامِي فِيْهِ صِيامَ الصَّائِمِينَ، وَقِيامِي فِيْهِ قِيامَ القائِمِينَ، وَنَبِّهْنِي فِيْهِ عَنْ نومه الغافِلِينَ. وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يا إِلهَ العالَمِينَ، وَاعْفُ عَنِّي يا عافِياً عَنِ المُجْرِمِينَ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيْهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَباعِدْنِي فِيْهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَلْ لِي نَصِيبا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيْهِ بِجُودِكَ. يا أَجْوَدَ الأجْوَدِينَ.

اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيْهِ إِلى مَرْضاتِكَ، وَجَنِّبْنِي فِيْهِ مِنْ سَخَطِكَ ونقمتك، وَوَفِّقْنِي فِيْهِ لقراه آياتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.