الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متى أذان المغرب اليوم فى جميع محافظات مصر 8/4/2022؟

أذان المغرب
أذان المغرب

يتساءل كثيرون عن متى أذان المغرب اليوم في مصر، حيث يبحث المسلمون عادة عن مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، لذا نستعرض لكم مواعيد الصلاة وعدد ساعات الصيام طوال شهر رمضان 2022 المعظم.

 

 متى أذان المغرب اليوم في مصر

يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان 1443، في التقويم الهجري، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في تمام الساعة 6:18 مساء.

في يوم 2 أبريل الموافق 1 رمضان، كانت مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، وصلاة المغرب كانت في تمام الساعة 6:14 مساء، بينما جاء يوم الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان، بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة، وجاءت صلاة المغرب في تمام الساعة 6:15 مساء.

 متى أذان المغرب اليوم في مصر

الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:18 مساء.

الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:18 مساء.

السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:18 مساء.

هل تعاني من الإرهاق في رمضان؟.. خبير يوضح أهم علامات التحذير ونصائح الوقاية

ارتفاع منسوب المحيط يهدد 15 مليون أمريكي بفيضانات مدمرة


الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:19 مساء.

الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:20 مساء.

الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:20 مساء.

الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة.
صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:21 مساءاً.
الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:22 مساء.

 متى أذان المغرب في مصر


الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:22 مساء.

السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:23 مساء.

الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:23 مساء.

الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:24 مساء.

 متى أذان المغرب

 

الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:25 مساء.

الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.
صلاة المغرب 6:25 مساء.

«نائبة التنسيقية» تتابع استلام أهالي الواحات للأطراف الصناعية

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد الحسين أكبر رد على جماعات الشر


الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:26 مساء.

الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:27 مساء.

السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:27 مساء.

الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:28 مساء.

الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:28 مساء.

الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:29 مساء.

 متي اذان المغرب في مصر

 

الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:30 مساء.

الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:30 مساء.

الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:31 مساء.

السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:32 مساء.

الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:32 مساء.

متي اذان المغرب المغرب اذان المغرب موعد أذان المغرب اذان المغرب اليوم اذان اذان المغرب الساعه كم موعد اذان المغرب اليوم توقيت اذان المغرب اليوم موعد أذان المغرب اليوم في مصر الآذان عدد ساعات الصيام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

القبض على المتهم بالاعتداء على إمام وخطيب مسجد بكفرالزيات

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلي المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهني

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب