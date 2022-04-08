متى أذان المغرب اليوم فى جميع محافظات مصر 8/4/2022؟

يتساءل كثيرون عن متى أذان المغرب اليوم في مصر، حيث يبحث المسلمون عادة عن مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، لذا نستعرض لكم مواعيد الصلاة وعدد ساعات الصيام طوال شهر رمضان 2022 المعظم.

متى أذان المغرب اليوم في مصر

يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان 1443، في التقويم الهجري، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في تمام الساعة 6:18 مساء.

في يوم 2 أبريل الموافق 1 رمضان، كانت مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، وصلاة المغرب كانت في تمام الساعة 6:14 مساء، بينما جاء يوم الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان، بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة، وجاءت صلاة المغرب في تمام الساعة 6:15 مساء.

متى أذان المغرب اليوم في مصر

الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:18 مساء.

الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:18 مساء.

السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:18 مساء.



الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:19 مساء.

الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:20 مساء.

الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:20 مساء.

الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:21 مساءاً.

الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:22 مساء.

متى أذان المغرب في مصر



الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:22 مساء.

السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:23 مساء.

الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:23 مساء.

الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:24 مساء.

متى أذان المغرب

الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:25 مساء.

الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.

صلاة المغرب 6:25 مساء.



الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:26 مساء.

الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:27 مساء.

السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:27 مساء.

الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:28 مساء.

الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:28 مساء.

الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:29 مساء.

متي اذان المغرب في مصر

الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:30 مساء.

الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:30 مساء.

الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:31 مساء.

السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:32 مساء.

الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقائق.

صلاة المغرب تكون في تمام الساعة 6:32 مساء.