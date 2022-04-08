هل تعاني من الإرهاق في رمضان؟.. خبير يوضح أهم علامات التحذير ونصائح الوقاية

الإرهاق حالة ناتجة عن مكافحة البعض لإدارة الضغوطات مثل ساعات العمل الطويلة والمواقف غير المتوقعة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وهو متلازمة تحدث بسبب الإجهاد المرتبط بمكان العمل الذي لم تتم إدارته بنجاح، والشعور بنضوب الطاقة أو الإرهاق، وانخفاض الكفاءة المهنية هي بعض علاماتها.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع «hindustantimes» علامات التحذير ونصائح الوقاية من الإحباط وفقا للخبراء:

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا للإرهاق

- تشعر بالإرهاق المزمن.

- لديك صعوبة في التركيز أو التركيز على المهام.

- تشعر بالانزعاج ونفاد الصبر مع الآخرين.

- فقدت الاهتمام بالأنشطة التي اعتدت الاستمتاع بها.

- تشعر بالإرهاق والتوتر طوال الوقت.

- تدهورت صحتك الجسدية، إما لأنك تضغط على نفسك بشدة أو لأنك تكافح من أجل التأقلم مع التوتر.

- تشعر باستمرار بالسلبية والتشاؤم بشأن حياتك.

- لديك مشاكل في النوم، أو أنك تنام كثيرا.

- تشعر أنك لا تستطيع الاستمرار بعد الآن.

إليك كيفية التغلب على الإرهاق أو منعه

التعرف على علامات الإرهاق:

العلامات الشائعة هي التعب غير المبرر، والآلام والأوجاع، والانفعالات على أفراد الأسرة وزملاء العمل، وصعوبة التركيز، وزيادة المخاوف الصحية والأرق لا تتجاهل تلك العلامات.

خذ وقتًا لنفسك:

تأكد من تخصيص وقت كل يوم للاسترخاء والقيام بشيء تستمتع به يمكن أن يساعد ذلك في تقليل التوتر ويمنعك من الشعور بالإرهاق.

خذ استراحة من الجدول الزمني الصارم:

عندما تشعر بالإرهاق، خذ بضع دقائق لنفسك للاسترخاء وتجديد شبابك تجنب أيضًا المبالغة في الجدولة.

يمكن أن يؤدي الانحناء الشديد إلى «الانهيار»:

من الحكمة قبول الموقف وطلب المساعدة وأخذ فترات راحة متكررة وتحديد الأولويات والتفويض بدلاً من إثقال كاهل الذات.

ضع حدودًا صحية:

تأكد من الاعتناء بنفسك من خلال وضع قيود على مقدار العمل الذي تقوم به ومقدار الوقت الذي تقضيه في الأنشطة المختلفة في المنزل والعمل.

تدرب على التعاطف مع الذات:

كن مباشرًا وحازمًا ولا تتخذ إلا ما يمكنك التعامل معه دون أن تدفع نفسك إلى الإرهاق البدني والعقلي الشديد، وأفعل ما تقترح على صديق أن يفعله في مثل هذا الموقف - أداة رئيسية في توجيه التعاطف مع الذات.

التقدم على الكمال:

من الأفضل أن تتقدم بدلاً من إنهاك نفسك بينما تحاول أن تكون مثاليًا، وعامل نفسك بالحب والرحمة التي تمنحها للآخرين، واستخدم قوتك ولا تهرب فارغًا لأن ذلك لن يخدم أي شخص.