القبض على 24 تاجر مخدرات وتنفيذ 7234 حكمًا قضائيًا بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، بالقليوبية.

يأتي ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 15 قطعة سلاح ناري وأبيض.

كما تم ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهمًا لـ10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7234 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.