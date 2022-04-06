الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ألمانيا تعدل عن قرار رفع إلزامية الحجر حال الإصابة بكوفيد

كورونا فى ألمانيا
كورونا فى ألمانيا

عدلت الحكومة الألمانية، الأربعاء، في مواجهة الانتقادات عن رفع إلزامية الحجر الصحي حال الإصابة بكوفيد - 19 اعتبارًا من 1 مايو.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لوتيرباخ للصحفيين "كان خطأ أتحمل شخصيا مسئوليته. أعطى ذلك إشارة سيئة".

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، أن إلزامية الحجر ومدتها حاليا 7 أيام قبل إبراز فحص سلبي، سترفع اعتبارا من 1 مايو.

هذا القرار الذي اتخذ مع ممثلي المقاطعات الألمانية الـ16، أثار على الفور انتقادات المعارضة ومؤسسات.

وحذرت المؤسسة الاجتماعية "في دي كي" التي تنشط من أجل تأمين الرعاية الصحية من أن إنهاء الحجر الإلزامي "يعرض للخطر الأرواح البشرية".

من جهته، قال الحزب المسيحي الدّيمقراطي أبرز حزب معارض للائتلاف الحاكم، "بكل وضوح، هذا يعني نشر إصابة الشعب لاننا نلغي بالواقع كل إجراءات الوقاية"، لكن فترة الحجر ستخفض إلى 5 أيام.

وقال مدير المؤسسة الألمانية لحماية المرضى يوجين بريش لوكالة فرانس برس إن "المصابين ينقلون الفيروس الى آخرين ويعرضون للخطر من يعانون نقص مناعة ويعيشون بيننا".

سجلت ألمانيا الأربعاء أكثر من 214 ألف إصابة جديدة، في 24 ساعة، بحسب معهد روبرت كوخ.

المانيا الرعاية الصحية الحجر الإلزامي

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وائل لطفي

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