الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سريع| الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي ورقم السيارة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي ورقم السيارة، يحصل على بحث مكثف، حيث وفر موقع مرور مصر لجميع قائدي السيارات خطوات سهلة وميسرة، من أجل استخراج شهادات المخالفات المرورية أون لاين، من غير الحاجة للذهاب لوحدات المرور بالمحافظات حسب كل مواطن.

تأتي الخدمات المرورية الإلكترونية من باب الحرص على تقليل التكدس، ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي 

ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات وهي:


- (الخطوة الأولى): الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت

-(الخطوة الثانية): اختر خدمات المرور.

- (الخطوة الثالثة): اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

-(الخطوة الرابعة): كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

-(الخطوة الخامسة): اضغط على عرض المخالفات المرورية.

-(الخطوة السادسة): سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

-(الخطوة السابعة): فى حالة الاستعلام عن اماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة

-(الخطوة الثامنة): الضغط على استعلام عقب ملء البيانات

-(الخطوة التاسعة): وأخيرا ظهور المخالفات ونوعها وقيمتها المالية.

المخالفات المرورية التي يجوز التصالح عليها 

  • أولا: السير عكس الاتجاه وقيمتها من 1000 إلى 3000 جنيه.
  • ثانيا: السير بدون رخصة قيادة وقيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه.
  • ثالثا: التلاعب في أرقام اللوحة المعدنية وقيمتها من 300 - 1500 جنيه وتعليق 6 شهور.
  • رابعا: تغير لون اللوحة المعدنية وقيمتها من 300 إلى 1500 جنيه وتعليق 6 شهور.
  • خامسا: انتهاء استلام سحب ترخيص الإدارة وقيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه.
  • سادسا: انتهاء رخصة القيادة وقيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه.

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم السيارة

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، ويمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي:  ppo.gov.eg.

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