الآن الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي

أتاحت وزارة الداخلية خدمة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي، عبر شبكتها الإلكترونية في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين للحصول على خدماتها الشرطية بمنتهى اليس، ضمن خطة التحول الرقمي التي تشهدها كافة أجهزة الدولة.

ويمكنك تتبع خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي عبر شبكة الأنترنت من موقع محرك البحث جوجل والتي تمكنك من التعرف على نوع المخالفة وقيمتها المالية المطلوبة في خطوات بسيطة.

وقد أتاحت وزارة الداخلية خدمة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي، من خلال التنسيق مع النيابة العامة المختصة بمخالفات المرور.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي

وينمكن الحصول على خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي عبر الرابط التالي https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

ويمكن الوصول لهذا الرابط في عدة خطوات

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الضغط على خدمات المرور ثم الضغط على استعلامات عن المخالفات المرورية اختيار استعلامات والضغط على مخالفات رخص السيارة ملي البيانات بأرقام اللوحية للسيارة الضغط على استعلام عقب مليء البيانات ظهور المخالفات ونوعها وقيمتها المالية

مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي

وأتاحت وزارة الداخلية الدفع للمواطنين إليكترونيًا بدون التوجه إلى إدارة المرور من خلال خدمات فوري، أو بطاقات إي تي إم أو المحافظ الإلكترونية على الهواتف الذكية.

كما أتاحت وزارة الداخلية أيضا خدمة دفع المخالفات من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد والدفع من خلال بدون اي عناء.

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وتأتي تلك التطورات في إطار الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية لتطوير خدمات الجماهيرية التي يحصل عليها المواطنين تسهيلا عليهم في الوقت والمجهود، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي لكافة الخدمات، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على كافة الخدمات ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.