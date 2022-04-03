نشرة أخبار الحوادث| انقلاب أتوبيس بالقاهرة الجديدة وسقوط «عصابة الذهب»

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الحوادث والمحاكمات المهمة التي شغلت الرأي العام، ويرصد «الدستور» في السطور التالية نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة.

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالقاهرة الجديدة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس بطريق مصر السخنة أمام العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة.

https://www.dostor.org/4047459

«الداخلية» تنشئ مراكز إصلاح جغرافية وتعدّل أحكام «الأسلحة والذخائر»

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 717 لسنة 2022، بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافية في مديرية أمن الدقهلية.

كما أصدرت القرار رقم 716 لسنة 2022، بإلغاء إنشاء مراكز إصلاح جغرافية في الجيزة والوادي الجديد.

وكذلك أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 715 لسنة 2022، بشأن تعديل أحكام قرار الأسلحة والذخائر.

https://www.dostor.org/4047482

القبض على «عصابة» سرقة الذهب بالقاهرة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي سرق كمية من المشغولات الذهبية من داخل شقة، في مدينة نصر.

https://www.dostor.org/4047448

كشف ملابسات قتل سائق وإلقاء جثته فى مصرف مائى بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته في مصرف مائي؛ لسرقته في الجيزة.

https://www.dostor.org/4047396

إحالة عصابة تهريب المهاجرين إلى إيطاليا لـ«الجنايات».. القصة كاملة

أحالت النيابة العامة 12 متهما وآخر حدثا إلى محاكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين عصابة منظمة أُسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا

https://www.dostor.org/4047311

ابنة «قتيلة الهرم»: «لمحت المتهم يغادر وملابسه ملطخة بالدماء»

تناقش مباحث الجيزة، اليوم الأحد، ابنة سيدة عُثر على جثتها مقتولة في شقة بمنطقة الهرم، لتحديد ملابسات الواقعة.

https://www.dostor.org/4047252