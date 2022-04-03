الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على «عصابة» سرقة الذهب بالقاهرة

عصابة
عصابة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي سرق كمية من المشغولات الذهبية من داخل شقة، في مدينة نصر.

 تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان، بوجود بلاغ سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة القسم، بالانتقال والفحص، تم التقابل مع المبلغة، مقيمة محل البلاغ وبصحبتها مخدومتها مقيمة بالقليوبية، لها معلومات جنائية.

بسؤال المبلغة قررت باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية واتهمت فى ذلك مخدومتها سالفة الذكر بارتكاب الواقعة.

بمواجهة الأخيرة بما جاء بأقوال المبلغة، أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظرًا لطبيعة عملها كخادمة طرف المجنى عليها، وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات.

وأقرت بتصرفها فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائها ثلاثة من أصحاب محلات المصوغات الذهبية بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمة أيدوها، وأقر أحدهم بعدم علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مدينة نصر تشكيل عصابي سرق المشغولات الذهبية القليوبية

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وائل لطفي

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