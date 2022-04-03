الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالقاهرة الجديدة

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس بطريق مصر السخنة أمام العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى طريق ووجود ضحايا ومصابين أعلى طريق العين السخنة بعد الجلالة اتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب أتوبيس، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين على الأقل، جرى نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي ومستشفى القاهرة الجديدة، لتلقى العلاج وجار رفع آثار الحادث.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شهود العيان جمع التحريات حادث إنقلاب أتوبيس العاصمة الإدارية القاهرة الجديدة

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وائل لطفي

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