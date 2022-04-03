أخبار فاتتك| مفاوضات الزمالك مع نجوم بيراميدز وصواريخ بريطانية إلى أوكرانيا وحديث ترامب عن بايدن

شهد مساء السبت، الثاني من أبريل، العديد من الأحداث التي تصدرت محركات البحث على موقع «جوجل».

في نشرة «أخبار فاتتك» نقدم لك أهمها:

488.02 مليون حالة إصابة بكورونا حول العالم

صرحت منظمة الصحة العالمية ان أكثر من 488.02 مليون نسمة حول العالم أُصيبوا بوباء فيروس كورونا المستجد حول العالم حتى الآن، ووصل عدد الوفيات ٦ ملايين و521715​ شخص نتيجة الإصابة بالفيروس (تفاصيل).

أدعية ثانى أيام شهر رمضان الكريم

يبحث الكثير من المسلمين، عن أدعية كل يوم على مدار شهر رمضان المبارك، حيث تفتح أبواب الجنة، ويتقبل الله من خلالها صالح الأعمال ويغفرلهم (تفاصيل).

مصر أكبر قوة فى إنتاج الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط

صرح جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، أن مصر هي أكبر قوة في إنتاج الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة، في الشرق الأوسط، وأن هذا أمر مطلوب وضروري، وسوف تقوم بريطانيا بتوظيف واستثمار تلك الإمكانيات بشكل صحيح تفاصيل).

ترامب عن بايدن: حالته الجسدية والعقلية متدهورة مثل حال الولايات المتحدة

قال ترامب أمام حشد من مؤيديه في زلاية ميشيجان إنه لا يمكن فعل أي شيء تجاه تدهور حالة جو بايدن الجسدية والعقلية، فهو مهترئ مثل تدهور حال بلده ويجب وقف تلك المهزلة في نوفمبر القادم (تفاصيل).

الصليب الأحمر يرسل مساعدات إنسانية إلى إقليم تيجراى الإثيوبي برا

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها أرسلت مساعدات إنسانية عن طريق البر إلى منطقة إقليم تيجراي الإثيوبي التي تشهد نزاعا مسلحا للمرة الأولى منذ حوالى ٦ أشهر (تفاصيل).

بريطانيا ترسل صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، في تقرير لها إن لندن سوف تقوم بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا تشمل صواريخ مضادة للسفن، للدفاع عن مدينة أوديسا بعد طلب الأوكرانيون لحماية منطقة البحر الأسود (تفاصيل).

مفاوضات نادي الزمالك مع نجمي بيراميدز

صرح ميدو حزين وكيل اللاعبين، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب نبيل عماد دونجا، واللاعب أحمد أيمن منصور، نجمي نادي بيراميدز، للانتقال خلال الموسم المقبل (تفاصيل).