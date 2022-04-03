الصليب الأحمر يستأنف إرسال المساعدات برا إلى تيجراى الإثيوبية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها استأنفت إرسال المساعدات برا إلى منطقة تيجراي الإثيوبية التي تشهد نزاعا مسلحا وذلك للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وهذه القافلة هي الثانية من إمدادات الطوارئ الدولية التي تصل إلى تيجراي منذ إعلان الحكومة وجبهة تحرير شعب تيجراي المتمردة هدنة إنسانية أواخر الشهر الماضي.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها أرسلت مساعدات طبية وأغذية ومعدات لمعالجة المياه إلى المنطقة المنكوبة في شمال إثيوبيا التي تعتبرها الأمم المتحدة خاضعة لحصار فعلي منذ شهور.

وقال نيكولاس فون أركس، رئيس بعثة الصليب الأحمر في إثيوبيا، في بيان، "يعيش العديد من الأشخاص المتضررين من النزاع في تيجراي في ظروف صعبة للغاية، غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية والإمدادات الغذائية الكافية والسلع والخدمات الأساسية".

وأضاف: "تسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية في ضغوط هائلة على نظام الرعاية الصحية في المنطقة والطاقم الطبي".

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن 13 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية وصلت إلى ميكيلي عاصمة تيجراي ، تلتها شاحنة وقود السبت. وهذه أول مساعدة غذائية منذ ديسمبر تصل تيغراي حيث تقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف معرضون لخطر المجاعة.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء آبيي أحمد في 25 مارس هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تحرير شعب تيغراي على وقف الأعمال العدائية في حال وصلت المساعدات.

ولفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى أن قافلة كانت الأولى عن طريق البر منذ أيلول/سبتمبر، رغم ايصالها نحو 40 شحنة أدوية ومعدات منقذة للحياة إلى تيجراي منذ يناير.

وقال فون آركس "ترحب اللجنة الدولية بوقف إطلاق النار الحالي واستعداد أطراف النزاع لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية الى تيغراي حيث توجد حاجة ماسة إليها"، مشددا على أن "من الضروري أن تستمر المساعدات في الوصول إلى المنطقة بانتظام".