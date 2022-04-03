ترامب: الحالة الجسدية والعقلية لبايدن تتدهور كما هو حال الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لا يمكن فعل شيء حيال تدهور حالة الرئيس الحالي جو بايدن الجسدية والعقلية.

وقال ترامب أمام تجمع حاشد لمؤيديه في ميشيجان: "بينما لا يمكننا فعل أي شيء حيال تدهور حالة جو بايدن الجسدية والعقلية، بمساعدة أصواتكم في نوفمبر، لدينا فرصة لوقف التدهور في بلدنا".

وأضاف: "لا أعتقد أنه كان هناك وقت في تاريخ بلدنا شعرنا فيه أننا في هذا المستوى المتدني".

وأكد ترامب على أنه في "أخطر فترة في الحياة" يكون لدى الأمريكيين "رئيس لا يفهم ما يحدث، وما يقوله، ومكان وجوده".

وحسب ترامب، فإن "ضعف بايدن" أدى إلى الوضع في أوكرانيا، روسيا نظرت إلى الإخفاقات في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وقرروا تنفيذ عملية عسكرية خاصة.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق، على أن بلاده حققت استقلالًا بمجال الطاقة في عهده، وقال: "منذ عام ونصف، يبدو أن الأمر منذ وقت طويل جدًا، كان سعر الغالون 1.8 دولار، لقد أخبرتكم، إذا لم تختاروني، فسوف تدفعون 7-8 دولارات"، مشددًا على أن الانتخابات "سرقت" منه.

وختم ترامب: "باستثناء كل ذلك، يقوم بايدن بعمل رائع".

وعلى صعيد آخر، دعا مذيع في التليفزيون الرسمي الروسي، الولايات المتحدة إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإعادة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أيام من إطلاق بايدن دعوته الخاصة لتغيير النظام الروسي والإطاحة بفلاديمير بوتين.

و حث المضيف التليفزيوني لبرنامج 60 دقيقة الروسي، إيفجيني بوبوف، أمريكا على استبدال بايدن بسرعة بترامب، الذي وصفه بأنه "شريك '' للدولة الروسية، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال "بوبوف"، إن الوقت حان للشعب الروسي ليدعو نظيره الأمريكي إلى تغيير النظام في الولايات المتحدة مبكرًا، ومساعدة شريك موسكو ترامب مرة أخرى ليصبح رئيسًا للبلاد.