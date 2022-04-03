بريطانيا تعتزم إرسال صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا لحماية أوديسا

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، بأن لندن تعتزم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا تشمل صواريخ مضادة للسفن، من أجل "الدفاع عن مدينة أوديسا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني رفيع قوله: "الأوكرانيون طلبوا المساعدة عبر إمدادهم بأسلحة فتاكة من أجل منطقة البحر الأسود، لدينا قائمة بما يحتاجونه، ونحاول قدر الإمكان تقديمها إليهم".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "خلافًا لزملائه في ألمانيا وفرنسا، الذين يمتنعون عن إرسال مساعدة عسكرية قبل بدء القتال في أوديسا، قال إن زيلينسكي سيحصل على كل ما يطلبه إذا كانت تملكه بريطانيا".

وأوضحت الصحيفة، أن لندن تعتزم إرسال صواريخ مضادة للسفن تستخدمها البحرية الملكية البريطانية، وهي مزودة بأجهزة استشعار يمكنها استهداف السفن المتمركزة قبالة سواحل أوكرانيا.