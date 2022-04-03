السفير البريطانى بالقاهرة: مصر قوة كبرى فى إنتاج الطاقة المتجددة

قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن مصر قوة كبرى في إنتاج الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة، وهذا أمر مطلوب وضروري، وسوف نستثمر في هذه الإمكانيات.

وأشار بايلى - في مقابلة خاصة مع برنامج (بالورقة والقلم)، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية (تن) - إلى أن مصر يوجد فيها إمكانيات رهيبة في مجال الطاقة المتجددة، متمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبين أن هناك وفدًا تجاريًا بريطانيًا يزور مصر خلال أسبوع؛ للاستفادة من الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر.

ونوه إلى أن مصر أصبحت عصرية وحديثة، وهناك نوع من الطاقة الديناميكية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية والطرق، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا.

وتابع: هناك مستثمرون بريطانيون يعلمون أن هناك فرصة جيدة للاستثمار في مصر، وهم مستعدون للقدوم للاستثمار فيها.

وحول التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم، كشف السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، عن حجم التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم، مبينًا أن هناك إقبالًا كبيرًا وطلبًا هائلًا على الجامعات البريطانية في مصر، التي توفر مستوى من التعليم يركز أكثر على المهارات الاحترافية المؤهلة لسوق العمل.

ولفت إلى أن الطريق مفتوح للاستثمار أكثر في هذا المجال، كما "أننا نوفر منحًا دراسية ما بين 40 إلى 50 منحة سنوية، حيث يتجه لبريطانيا ليحصل على الماجستير ويعود لمصر لخدمة الوطن والشعب، معربًا عن فخره بهذه المنح.

ونوه إلى أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا في تمكين المرأة في جميع المجالات وفي القضاء، مشيدًا بوجود قضايات مصريات، ووزيرات مصريات يتمتعن بمستوى عال جدًا من الكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة.

وحول السياحة في مصر، أشاد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، بكنوز مصر السياحية والأثرية بالأقصر والغردقة وشرم الشيخ وطريق الكباش في الأقصر وواحة سيوة، قائلًا: "لا بد من إعادة التفكير في الإمكانيات السياحية بمصر، والتفكير في أعداد السياح الوافدين لمصر سنويًا".

ونوه إلى أن مصر ليست بها سياحة تاريخية فحسب؛ وإنما هناك سياحة المغامرات وهناك الملايين من عشاق هذا النوع من السياحة، مؤكدًا أن هذا النوع من السياح ينفق أكثر، مضيفًا أن الرحلات الصحراوية في الجبال تجذب المغامرين البريطانيين.

وبخصوص مبادرة (حياة كريمة)، وجه بايلي التحية للحكومة المصرية على هذه المبادرة، التي تهدف لتغيير واقع الناس.

وفيما يتعلق بسد النهضة، قال "بايلى"، إن "نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وهناك اعتماد كبير عليه باعتباره حياة مصر، رغم وجود إمكانيات في محطات تحلية المياه"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة البريطانية تتفهم تماما مدى أهمية نهر النيل لمصر.

وأكد أن بريطانيا تشجع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) والاتحاد الإفريقي للوصول إلى اتفاق، "لا نريد أن تتعقد الأمور".