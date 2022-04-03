إصابات كورونا العالمية تتجاوز 488.02 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 488.02 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و521715​.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 984463 80165641

الهند 521264 43027035

البرازيل 660002 29975165

فرنسا 142407 25403081

ألمانيا 129772 21416858

المملكة المتحدة 165570 21216874

روسيا 752930 17862089

تركيا 97890 14831629

إيطاليا 159537 14719394

كوريا الجنوبية 16929 13639989



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



- العراق 25167 2319908

‬‬‬‬- الأردن 14031 1692485