الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسى على التطوير الهائل فى مسجد الحسين

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتبنى فكرة تطوير مساجد ومحيطات ومناطق مساجد آل البيت بالكامل، موجها في الوقت ذاته الشكر والتقدير للرئيس على التطوير الهائل الذي جرى في مسجد الحسين.


وأضاف جمعة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (على مسئوليتي)، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد) -"كان من الصعب أن يتم الانتهاء من تطوير الحسين في هذه المدة القصيرة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كلفهم بإعادة افتتاح مسجد الحسين بعد التطوير في أول أيام رمضان.


وتابع: "وفقا لحسابات العمل كان من المفترض أن يستغرق 6 أشهر من أعمال التطوير".


وأشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، جرى افتتاح 89 مسجدا في جميع أنحاء الجمهورية، مبينا في الوقت ذاته أنه سيتم افتتاح 52 مسجدا الجمعة المقبلة.

وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد موسى عبد الفتاح السيسي الاعلامي احمد موسى

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