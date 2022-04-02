فطار أول يوم رمضان 2022.. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة صوابع

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة صوابع.. تعتبر وجبة الإفطار من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأمهات، لذا يجب أن تحتوي على الطاقة التي فقدت من الجسم بسبب الصيام لأكثر من 14 ساعة، خاصة بأن درجة الحرارة تشهد ارتفاع كبير خلال هذه الأيام.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة صوابع

يحظى طبق الجلاش من الأطباق المفضلة لدى الكبير والصغير، كما أنه من الأصناف التي يمكن أن تصنع حادق وحلو، ومؤخرًا الجبن، الأمر الذي جعله من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين.

في السطور التالية نرصد طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة صوابع ، لإفطار أول يوم رمضان، فهي من الأطعمة المفضلة لدى البعض، حيث أنها تتمتع بالكثير من الفوائد بالإضافة إلى المذاق الشهي.

مكونات طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة صوابع

نصف كيلو لحمة مفرومة.

عدد 2 لفة جلاش.

عدد 2 ثمرة مبشورة.

فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة.

بهارات اللحم (فلفل اسود + ملح + ثوم بودر)

نصف كوب من السمن.

ربع كوب من الزيت.

عدد بيضة واحدة.

خطوات طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة صوابع

تتمثل الخطوة الأولى في تجهيز الحشو، من خلال وضع اللحم المفروم في طاسه مع وضع معلقة كبيرة من السمن البلدي، فيما يضاف البصل المبشور والبهارات المتمثلة في الفلفل الأسود والثوم البودر.

يقلب الخليط بشكل تدريجي جيدًا، ويترك على نار هادئة حتى يتغير لون اللحم المفروم، وبعدها يوضع الفلفل الأخضر، ويستمر التقليب وبعد ذلك نضع كوب من الماء والملح، ويغطى الخليط حتى تنضج اللحمة المفرومة جيدًا.

فيما تأتي الخطوة التالية في تسخين السمن جيدًا، وإحضار صينية الفرن، حيث يوضع عدد من ورق الجلاش بعد دهنا بالسمن، وبعد ذلك خليط اللحمة المفرومة على بمقدمة الجلاش، ويتم لفها جيدًا، ووضعها بالصينية، ونكرر هذه الخطوة وتم وضعها بالصينية.

وتتمثل الخطوة التالية في تقطيع الرول، إلى قطع متساوية، مع رش الوجه بالسمن والبيض، ووضعها في الفرن بدرجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة.

بعد التسوية، تترك لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك يتم تقديمها في الأطباق، مع صوص الكاتشب والمايونز، كما يفضل بجانبها البطاطس المحمرة، والمخلل.

وهناك ما يقدم الجلاش باللحمة المفروم مع صوص التومية الشهي، وآخرون مع الطحينة والسلطة الخضراء.