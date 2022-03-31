حلويات رمضان.. طريقة اقتصادية لعمل الجلاش بالقشطة

تحرص الكثير من الأسر على القيام بإعداد الحلويات في شهر رمضان المبارك، لا سيما الحلويات الشرقية، والتي من المعروف انتشارها الكبير في هذه الأيام المباركة، ومن بين هذه الحلويات هو الجلاش بصوره المختلفة، واليوم نحن بصدد تقديم طريقة إعداد الجلاش بالقشطة، ولكن بطريقة اقتصادية دون الاعتماد على القشطة الصريحة مرتفعة الثمن، وإنما ببديل أرخص ويعطي نفس النتائج:

المكونات:

نصف كيلو من الجلاش.

نصف كيلو من اللبن.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق من السكر.

نصف كوب من السمنة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من القشطة.

سيريم الجلاش.

الطريقة:

أولًا نقوم بتحضير القشطة، وذلك عن طريق إحضار وعاء به نصف كيلو من اللبن، ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة من النشا، وثلاث ملاعق كبيرة من السكر، ونستمر في التقليب على البارد، وبعد أن نتأكد من أن جميع المكونات تم امتزاجها، نرفع الخليط على النار، ونستمر في التقليب حتى يثقل الخليط، وبعدها نغلق النار، ونضيف إليه ملعقة القشطة، سواء كانت هذه القشطة من اللبن، أو القشطة الجاهزة التي يتم تداولها في الأسواق، ويجب الانتظار حتى يهدأ الخليط، ولا نقوم بوضعه على الجلاش وهو ساخن.

في وعاء آخر نقوم بتحضير السمن عن طريق إضافة الزيت إليه وتقليبه على نار هادئة حتى يصبح سائلا، حيث يجب اعتماد هذه الطريقة لأن استخدام السمن في صورته الأصلية لن يمكنك من إتمام المهمة على أكمل وجه.

بعد تحضير القشطة والسمن، نأتي بالصينية التي نقوم بتحضير الجلاش فيها، وذلك عن طريق مسح الصينية بمقدار من السمن ثم نبدأ في رص طبقات الجلاش، وبين كل طبقتين نقوم بمنح الجلاش رشة من السمن والزيت، وبعد الوصول إلى نصف كمية الجلاش، نقوم بإضافة القشطة بعد تبريدها في الثلاجة، ثم نعود ونستكمل الطبقات، مع الحرص على رش السمنة بين كل طبقة أو طبقتين على الأكثر، وفي آخر ورقة نقوم بثني الجلاش أسفل الخليط لكي لا يؤدي ذلك إلى خروج القشطة أثناء التسوية وحرقها، وبعد الانتهاء من هذه الخطوة نقوم بتقطيع الجلاش بالحجم الذي نريده، ونضيف ما تلقى من السمن على الوجه، وندخل الصينية إلى الفرن في درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة، أو حتى يحصل الوجه على اللون الذهبي، وبعدها يتم رش السيرم المعتاد.