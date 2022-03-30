نستعرض لكم فى هذا التقرير القائمة الكاملة لأبطال مسلسلات رمضان 2022 والقنوات الناقلة، حيث تفصلنا أيام قليلة عن عروض أولى حلقات مسلسلات المارثون الرمضاني المقبل والذي يشهد منافسة قوية بأعمال تليفزيونية متنوعة بين الدراما والكوميديا والإثارة لكبار نجوم الفن في مصر والوطن والعربي.

ويرصد الدستور في التقرير التالي مسلسلات رمضان 2022

مسلسل الاختيار 3

ويعرض مسلسل الاختيار الجزء الثالث خلال شهر رمضان عبر قناة ON الفضائية ويشارك في بطولته كلًا من:

أحمد السقا

كريم عبد العزيز

أحمد عز

ياسر جلال

خالد الصاوي

بيومى فؤاد

صبرى فواز

إيمان العاصي

سمر مرسي

أمير المصري

محمود البزاوي

آدم الشرقاوى

دنيا المصري

ناردين عبد السلام

تأليف هاني سرحان

إخراج بيتر ميمي

مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل العائدون حصريًا عبر قناة “DMC” الفضائية ويشارك في بطولته كل من:

النجم أمير كرارة

النجمة أمينة خليل.

الفنان محمود عبد المغنى.

الفنان محمد فراج.

الفنانة جيهان خليل.

الفنان إسلام جمال.

الفنان نبيل عيسى.

الفنان محمد عز.

الفنانة هاجر الشرنوبى.

الفنان ميدو عادل.

الفنان صبرى عبد المنعم.

الفنان محمد ممدوح (ضيف شرف).

الفنان هاني رمزي (ضيف شرف).

الفنان أحمد الأحمد.

الفنان جنيد زين الدين.

المسلسل من تأليف باهر دويدار.

وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل المشوار

ويعرض مسلسل المشوار حصريًا على قناة “DMC” الفضائية ويشارك في بطولته كل من:

النجم محمد رمضان

النجمة دينا الشربيني

بيومي فؤاد

عمرو عبد الجليل

أحمد مجدي

الفنان القدير أحمد كمال

الفنان أحمد صفوت

أحمد سعيد عبد الغنى

خالد أنور

خالد كمال

كارولين خليل

ندى موسى

محمود الليثي

حنان يوسف

سارة عبد الرحمن

محسن منصور

سما إبراهيم

محسن منصور

تأليف محمد فريد

إخراج محمد ياسين



مسلسل سوتس بالعربي

ويعرض مسلسل سوتس بالعربي عبر قنوات “CBC” الفضائية ويشارك في بطولته كل من:

النجم أسر ياسين

النجمة ريم مصطفى

النجم أحمد داوود

النجم محمد شاهين

النجمة صبا مبارك

النجمة تارا عماد

الفنان مصطفى درويش

الفنانة جيهان الشماشرجي

الفنانة أسماء جلال

الفنان أحمد الأزعر

تأليف كل من محمد حفظي وياسر عبد المجيد

إنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

إخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل فاتن أمل حربي

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي عبر قناة CBC الفضائية ويشارك في بطولته كل من:

النجمة نيللي كريم

النجم شريف سلامة

النجمة هالة صدقي

الفنان محمد ثروت

الفنان محمد الشرنوبي

الفنان خالد سرحان

الفنانة فادية عبد الغني

الفنان محمد التاجي

الفنانة يارا جبران

الفنانة لمياء الأمير

تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي ابراهيم عيسى

إخراج ماندو العدل.

مسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل ملف سري خلال شهر رمضان عبر قنوات CBC الفضائية وقناة الحياة الفضائية ويشارك في بطولته كلًا من:

النجم هاني سلامة

الفنانة رحمة حسن

الفنان إدوارد

الفنان ماجد المصري

الفنانة عائشة بن أحمد

الفنان نضال الشافعي

الفنانة ميرهان حسين

تأليف محمود حجاج

إخراج حسين البلاسي

مسلسل راجعين يا هوا

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى عبر قناة CBC الفضائية، وقناة DMC الفضائية يشارك في بطولته كل من:

النجم خالد النبوي

النجمة نور اللبنانية

النجم أحمد بدير

النجمة وفاء عامر

النجمة هنا شيحه

النجمة أنوشكا

الفنان إسلام إبراهيم

الفنان الشاب نور خالد النبوي

الفنانة جلا هشام

المسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة

إخراج محمد سلامة

سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك

مسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن عبر قناة CBC الفضائية وقناة ON الفضائية، وقناة الحياة الفضائية ويشارك في بطولته كلًا من:

الفنانة ريهام حجاج

النجمة عبير صبري

النجم القدير توفيق عبد الحميد

الفنانة نورهان

الفنان علي قاسم

الفنان محمود حجازي

الفنانة صفاء الطوخي

الفنان محمد كيلاني

تأليف أيمن سلامة

إخراج سامح عبد العزيز

مسلسل احلام سعيدة

ويعرض مسلسل أحلام سعيد عبر قناة ON الفضائية ويشارك في بطولته كل من:

النجمة يسرا

غادة عادل

انتصار

نبيل نورالدين

عماد رشاد

مي كساب

شيماء سيف

تأليف هالة خليل

إخراج عمرو عرفة



مسلسل الكبير أوي 6

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس حصريا على قناة ON الفضائية ويشارك في بطولته كل من:

النجم أحمد مكي

هشام إسماعيل

محمد سلام

حسين أبو الحجاج

رحمة أحمد

بيومي فؤاد

محمد أوتاكا

مسلسل دايما عامر

ويعرض مسلسل دايما عامر عبر قناة ON الفضائية وقناة الحياة الفضائية ويشارك في بطولته كل من:

النجم مصطفى شعبان

لبلبة

صلاح عبد الله

عمرو عبد الجليل

ميرنا نورالدين

نضال الشافعي

سماء إبراهيم

محمد ثروت

كريم عفيفي

أحمد الشامي

سينتيا خليفة

محمد محمود

شريف دسوقي

تأليف مايكل عادل وأيمن سليم

إشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح

إخراج مجدي الهواري

مسلسل “مكتوب عليا” للنجم أكرم حسني

ويعرض مسلسل مكتوب عليا حصريا عبر قناة DMC الفضائية ويشارك في بطولته كل من:

النجم أكرم حسني

عمرو عبد الجليل

آيتن عامر

هنادي مهنا

حنان سليمان

إسماعيل فرغلي

عزة لبيب

محمد طعيمة

محمود السيسي

هلا رشا

تأليف إيهاب بليبل

إخراج خالد الحلفاوي

مسلسل جزيرة غمام

ويعرض المسلسل الصعيدي “جزيرة غمام” حصريًا عبر قناة الحياة الفضائية ويشارك في بطولته كل من:

الفنان طارق لطفي

مى عز الدين

الفنان فتحي عبد الوهاب

الفنان أحمد أمين

رياض الخولى

عبد العزيز مخيون

محمد جمعة

هبة عبد الغنى

وفاء عامر

تأليف عبد الرحيم كمال

إخراج حسين المنباوي

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني حصريًا عبر قناة الحياة الفضائية ويشارك في بطولته كل من: