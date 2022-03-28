نشرة أخبار الدراما| تفاصيل شخصيات «الاختيار 3» وتصريحات وفاء عامر و«الحلفاوي»

تقدم “الدستور” نشرة أخبار الدراما وأهم الأخبار التي حدثت خلال الساعات الماضية وتفاصيل مسلسلات رمضان 2022 واقتراب الشهر الكريم وتجهيزات النجوم للدخول للموسم الدرامي الأقوى.

شخصيات مسلسل الاختيار 3

انتهى فريق عمل مسلسل “الاختيار 3” من جزء كبير من تصوير العمل الجديد المقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى القادم حصريًا عبر قنوات أون في عمل هو الأضخم من حيث الإنتاج هذا العام من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز.

وعلم “الدستور” من مصادر مطلعة أنه تتبقى ساعات معدودة فقط لبدء انطلاق الحملة الدعائية للمسلسل الجديد “الاختيار 3” على كل المنصات وستكون مفاجأة للجميع وستزيد من انتظار الجمهور للمسلسل، كما أن الأبطال الرئيسيين في العمل الجديد يعملون ضباطًا وهم النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، وأنه خلال الأحداث بينما كل واحد يسير في طريقه العملي تتواجد خيوط تجمع الثلاثي ويعملون على حلها والوصول إلى بر الأمان من خلال تضافر جهات الأمن الثلاث في البلاد.

صناع “أمل فاتن حربي” يتحدثون

كشفت نيللي كريم، في تصريحات صحفية، عن تفاصيل المسلسل، مؤكدة أن "فاتن امرأة كجميع النساء، لديها آمال وطموحات، وتحارب في الحياة من أجل أولادها والعائلة، وهي متزوجة وتعاني مشاكل عائلية كسيدات كثيرات في مجتمعنا، وتقصد المحكمة بحثًا عن حقوقها"، مضيفة، "من خلال المشاهد التي قمنا بتصويرها والمواقف التي تعرضت لها، أؤكد أنني مررت بمواقف مماثلة لما مرت به هذه المرأة".

وعن فكرة قدرة العمل على تغيير بعض القوانين المجحفة أو تعديلها، تقول: قبل نصف قرن تقريبًا، حينما قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فيلم "أريد حلاً" للمخرج سعيد مرزوق، ساهم العمل في تعديل القانون.

وقالت هالة صدقي، في تصريحات صحفية، إن مسلسل "فاتن أمل حربي" يرصد قضية مهمة في المجتمع المصري وتتضمن مشكلات الأسرة المصرية خاصة التي تحدث بين الزوج والزوجة، مشيرة إلى أن المسلسل يحمل في أحداثه رسالة قوية للرجال بصورة خاصة.

وأضافت هالة صدقي، أن دورها في العمل لم يكن له مساحة كبيرة خلال الأحداث ولكنها وافقت على المشاركة في المسلسل بسبب أهمية الموضوع وهو ما يدفعها بشكل عام للموافقة على المشاركة في مثل هذه الأعمال التي تناقش قضية مهمة أو تحمل رسالة إيجابية للجمهور وليس لأهمية الدور أو حجمه.

وعن شخصيتها في مسلسل "فاتن أمل حربي" قالت إنها تجسد شخصية تدعى "ميسون" وهي صديقة "فاتن" في العمل والتي تجسدها النجمة نيللي كريم وتقوم بمساعدتها طوال الوقت، مؤكدة أن الجمهور يستمتع عند متابعة العمل خاصة وأن أحداثه موجودة داخل كل بيت مصري ومنتشرة بشكل كبير بين الأزواج بل تتزايد مع مرور الوقت.

خالد الحلفاوي يكشف تفاصيل “مكتوب عليا”

قال المخرج خالد الحلفاوي مخرج مسلسل مكتوب عليا بطولة الفنان أكرم حسني، في تصريحات له، إنه يفضل في مسيرته تقديم أعمالا كوميدية، مشيرًا إلى أن الكوميديا محببة لقلبه ويستهويه التحديات الصعبة للكوميديا في الدراما، مؤكدًا أن اسم "مكتوب عليا" يتميز عن مسلسل"الوصية" الكوميدي الذي أخرجه سابقا للنجم أكرم حسني، بفكرته الجديدة التي ستدفع الجمهور لمشاهدتها، وتحتوي على مضمون يدعو المشاهدين للتأمل في الحياة بخلاف كونه مسلسل كوميدي، وأكد أنه سعيد بالتعاون مع فريق عمل “مكتوب عليا”، مشيرًا إلى أنه سبق له التعاون مع أغلبهم في مسلسلات "الوصية" و"حلوة الدنيا سكر"، وأكد أن هنادي مهنا فنانة موهوبة وملتزمة جدا وتساعدني في العمل دائما، وتقوم بتحريك المجاميع وتعليمهم الرقص في عدد من المشاهد".

وعن تعاونه الثالث مع المنتج كريم أبوذكري، قال “الحلفاوي” إنه علاقة تفاهم كبيرة جدا تجمعهما منذ أول عمل تعاونوا فيه وهو مسلسل "الوصية"، ومن بعده مسلسل "حلوه الدنيا سكر"، مشيرا إلى أن كريم يوفى كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح أي عمل من انتاجه، ولا يستسهل الأمور، وقال : "كريم منتج فنان ولديه رؤية في كافة التفاصيل ويهتم بخروج العمل بالشكل اللائق والمناسب للجمهور"، وتمنى أن يحقق العمل نجاح جماهيري يعوض تعب فريق العمل بالكامل.



وفاء عامر تكشف كواليس “جزيرة غمام”

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها بالمشاركة ضمن فريق عمل مسلسل "جزيرة غمام"، استعدادًا لخوض سباق الدراما الرمضانية 2022.

وكشفت الفنانة وفاء عامر تفاصيل شخصيتها في العمل، قائلًة: "أنا بجسد شخصية سيدة اسمها هلالة، وهي لا تتكلم إلا بالحكمة والعدل"، وقالت لـ"الدستور" إن “لوكيشن” التصوير مميز جدًا سواء كان في طريقة بنائه أو المشاركين في العمل، مُشيرًة إلى أن كواليس العمل مليئة بالحب والتعاون.

كواليس “دايمًا عامر”

يخوض الفنان أحمد الشامي، سباق مسلسلات رمضان 2022 ، بمسلسل "دايمًا عامر" والذى يناقش مشاكل التعليم في مصر من خلال مدرسة تسمى "رؤية" ويضع حلولًا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، وشارك الفنان أحمد الشامي، جمهوره من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مجموعة صور من كواليس مسلسل "دايما عامر".

شخصية تارا عماد في “سوتس”

ظهرت النجمة تارا عماد بشكل جديد في الإعلان الترويجي لمسلسل “سوتس” بالعربي، والمقرر عرضه فى موسم مسلسلات رمضان 2022، والذي تشارك في بطولته مع نخبة من النجوم، من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داود، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني.